BYD lança sedã híbrido mais barato que o King na China Qin Plus ganha versão mais barata de olho nos sedãs compactos Marcos Camargo Jr 26/01/2025 - 11h00

CarNewsChina/Reprodução

A BYD tem uma grande diversidade de Sedan e Silves no mercado chinês. Se por aqui temos 11 produtos no Portfólio da BYD a gama de modelos na China é ainda maior. E nesta semana a BYD apresentou uma nova versão do Qin Plus como modelo de entrada a um preço surpreendente. O Qin Plus DM-i e estreia por 89,8 mil yuans, pouco mais de R$ 70 mil em valores convertidos.

CarNewsChina/Reprodução

Conectividade, rodas também com aro reduzido e menos itens de série estão neste pacote do novo sedã de entrada que mira os três volumes compactos e fazem muito sucesso na China assim como no Brasil. Porém nenhum deles é híbrido e aí está o “pulo do gato” para a BYD.

O Qin Plus tem motor 1.5 de 99 cv e um motor elétrico com potência máxima de 161cv para uma potência combinada de 180cv e 32kgfm de torque e 43km de autonomia elétrica. Também está disponível outra versão com 197cv e 33kgfm de torque com 90km de autonomia elétrica.

CarNewsChina/Reprodução

Amor, a Bio ID sempre tem muitas cartas na manga e agora está mirando modelos como o Chevrolet Monza que usa um sistema híbrido leve, o Volkswagen Lavida, Buick LaCrosse, Kia K3, Changan Eado e tantos outros.

