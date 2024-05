BYD Seal "X" será novo hatch-SUV elétrico da marca

Alto contraste

Dados divulgados pelo Ministério de Indústria, Informação e Tecnologia da China (MIIT) mostram que o Seal X já teve formas definidas e o desenho registrado. Feito a partir do conceito Ocean-M, ele terá mesclas de hatch médio e porte elevado de SUV com a dianteira do Seal que conhecemos no Brasil como um sedã.

BYD Divulgação - Ocean M Versão hatch-SUV do Seal será chamada "X" na China (Dong Yi)

Atualmente a linha “Ocean” da BYD tem vendido cerca de 14 mil unidades na China enquanto a BYD emplacou em abril 139.046 unidades no total.

BYD Divulgação - Ocean M Versão hatch-SUV do Seal será chamada "X" na China

Com medidas de 4,63m de comprimento e 2,82m de entre-eixos, o Seal X terá espaço interno generoso e motor elétrico traseiro com cerca de 217cv e haverá uma outra versão com 421cv e dois motores.

A bateria Blade não teve dados de potência e autonomia revelados até o momento.

BYD Divulgação - Ocean M Versão hatch-SUV do Seal será chamada "X" na China

A identidade visual segue o padrão da linha Ocean que vemos no Seal especialmente na dianteira e traseira, rodas padrão de 18 ou 19 polegadas e o interior também seguirá o mesmo DNA.









