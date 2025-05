BYD testa van elétrica de olho em Sprinter, Master e Transit E-Vali é testada na China de olho nas concorrentes tradicionais e motor elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 10h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução

A BYD se movimenta rápido e sua próxima cartada está no lançamento de modelos comerciais como as vans. Esse é um segmento de fabricantes tradicionais como Renault, Mercedes-Benz, Kia-Hyundai e Fiat ou Ford mas também entra no radar das gigantes chinesas especialmente a Geely e agora a BYD.

CarNewsChina/Reprodução

Anunciada no IAA Transportation, realizado em Hannover, na Alemanha, no segundo semestre do ano passado, e E-Vali vem sendo testada com e sem carga nas ruas chinesas.

CarNewsChina/Reprodução

O que chama a atenção é seu grande porte, similar aos modelos de maior tamanho da Ford como a Transit e Mercedes Sprinter com teto alto. A van BYD E-Vali terá versões de 3,5 e 4,2 toneladas e terá foco no mercado europeu.

‌



A E-Vali chamou atenção não apenas pelo seu porte, mas também por sua proposta voltada à eficiência em serviços de última milha — ou seja, nas entregas finais diretamente ao consumidor.

‌



CarNewsChina/Reprodução

Nem todos os dados técnicos foram confirmados mas a E-Vali terá capacidade de 126kwh de bateria, suficientes para mais de 300km de autonomia, o que é mais do que o necessário para 3 dias de operação em uma capital europeia.

‌



A versão de 4,2T tem nada menos do que 6,99 metros de comprimento, 2,09 metros de largura e 2,78 de altura. Nesta versão a capacidade de carga chegará a 17,9 metros cúbicos, bem superior às versões de teto alto das vans europeias.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.