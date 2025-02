Ford Transit 2025 chega ao Brasil em quatro versões a partir de R$ 282,9 mil Van traz motor 2.0 diesel de 165 cv e diversas configurações Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/02/2025 - 09h00 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ford Transit 2025

Após ser apresentada na Fenatran do ano passado, a nova Ford Transit 2025 já está disponível no mercado brasileiro com preços a partir de R$ 282.900. O modelo chega em diferentes versões para atender a variados perfis de uso, desde transporte de carga até passageiros. Concorrente da Mercedes Sprinter, Fiat Ducato e Renault Master nesta categoria, a nova Transit se renova para atender os padrões de emissões do Proconve L8.

Motorização e desempenho

A nova Transit vem equipada com motor 2.0 EcoBlue diesel de quatro cilindros, que entrega até 165 cv de potência e 39,7 kgfm de torque. O propulsor conta com turbo de geometria variável e correia de sincronismo banhada em óleo, aumentando a eficiência e a durabilidade. O lubrificante recomendado pela Ford é o SAE 5W30. A transmissão pode ser manual de seis marchas ou automática de dez velocidades, dependendo da configuração escolhida.

Ford Transit 2025

Tecnologia e equipamentos

Entre os principais destaques da nova Transit, estão:

• Multimídia SYNC 4 com tela de 12 polegadas de série

‌



• Painel digital de 8 polegadas

• Direção elétrica

‌



• Câmera de ré 360 graus

• Espelhos retrovisores com rebatimento elétrico

‌



• Atualização remota de software

• Luz elevada na traseira

Ford Transit 2025

Além disso, a van traz um pacote completo de segurança, incluindo:

• Assistente de frenagem autônoma

• Assistente de pré-colisão frontal

• Piloto automático adaptativo

• Assistente de permanência em faixa

• Controle eletrônico de estabilidade e tração

• Controle eletrônico anticapotamento

• Estabilização de vento lateral

• Assistente de ponto cego

• Sensor de estacionamento traseiro

Versões e capacidades

A Ford Transit 2025 está disponível em quatro versões: Chassi, Furgão, Minibus e Elétrica, cada uma com diferentes configurações de tamanho e capacidade de carga.

Ford Transit 2025

Transit Chassi

• Configuração: L4H1

• Peso Bruto Total (PBT): entre 3,5 e 4,7 toneladas

• Capacidade de carga útil: de 1.300 kg a 2.100 kg

• Transmissão: manual

Ford Transit 2025

Transit Furgão

• Configurações:

• L2H3 – 10,7 m³

• L3H3 – 12,4 m³

• L3H3 Cargo – PBT entre 3,5 e 4,0 toneladas

• Capacidade de carga útil: de 1.180 kg a 1.646 kg

• Transmissão: manual ou automática

Transit Minibus

• Configurações:

• L2H3 – 15 lugares

• L3H3 – 18 lugares

• L2H3 Vidrada Curta

• L4H3 Vidrada Longa

• PBT: entre 4,1 e 4,6 toneladas

• Capacidade de carga útil: de 1.272 kg a 1.764 kg

• Transmissão: manual ou automática

Ford Transit 2025

Transit Elétrica

• Configurações:

• L4H1 Chassi

• L2H2 – 9,5 m³

• L2H3 – 10,7 m³

• L3H2 – 11,0 m³

• L3H3 – 12,4 m³

• L4H3 – 15,1 m³

• PBT: entre 3,5 e 4,2 toneladas

• Capacidade de carga útil: de 664 kg a 1.955 kg

Preços da Ford Transit 2025

• Transit Chassi – R$ 282.900

• Transit Furgão – R$ 297.900

• Transit Minibus – R$ 354.900

• Transit Elétrica – R$ 549.900

A nova Ford Transit 2025 chega com mais tecnologia, segurança e opções de motorização, consolidando-se como uma das vans mais completas do segmento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.