California já tem mais pontos de carga de elétricos do que postos da gasolina Já existem quase 180 mil pontos de carga em shoppings e centros comercial Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Freepik/Reprodução

O estado da Califórnia nos Estados Unidos sempre se destacou na adoção de novas tecnologias e com a eletrificação é o local mais avançado do país. O número total de pontos de carga chegou a 178.549, contando também locais particulares, enquanto há 120 mil bicos de abastecimento de gasolina. Os dados foram divulgados pelo governo do estado por meio da Comissão de Energia da Califórnia (CEC).

TD Insurance/Reprodução

Segundo esse mesmo levantamento, a maior parte dos pontos usa sistema lento com 7 a 11kwh e está em estabelecimentos comerciais mas já existem ao todo 16.971 unidades de carga rápida.

Tesla divulgação

A Califórnia tem a maior concentração de carros per capita do mundo e 2,2 milhões de veículos eletrificados (híbridos plugin ou a bateria) e atualmente 26% das vendas desse tipo de veículo nos EUA são para moradores do estado.

Tesla divulgação

Além disso, a comissão estima que 700 mil residências contam com pontos de carga, dado não adicionado no estudo. David Hochschild, presidente da CEC afirma que “a experiência de uso do motorista de carro elétrico na Califórnia está melhorando dia após dia”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.