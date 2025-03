Governo propõe aumento da mistura de etanol na gasolina, mas Brasil segue dependente de importações Especialista aponta que falta de investimentos em refinarias e influência da Petrobras dificultam a autossuficiência energética do país Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 25/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/03/2025 - 02h00 ) twitter

O governo anunciou a proposta de aumentar a mistura de etanol anidro na gasolina de 27% para 30%, com o objetivo de impulsionar a produção nacional. No entanto, o Brasil seguirá dependente da importação de gasolina devido à falta de investimentos em novas refinarias desde os anos 80.

O presidente da Associação de Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, alerta que a influência do governo na Petrobras, com preços artificialmente baixos, dificulta a concorrência e inibe investimentos no setor. Ele defende um debate sobre a estrutura de preços para garantir um mercado mais competitivo e sustentável.

