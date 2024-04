Caoa vai leiloar último Hyundai Tucson Flex de primeira geração

Alto contraste

A produção do Tucson no Brasil foi encerrada em 2019, dez anos após o fim da primeira geração nos Estados Unidos. E cinco anos após o término da produção em Goiás, a Caoa informou que irá leiloar a última unidade e a verba será destinada em doação para o Hospital de Câncer de Barretos.

A primeira geração do Tucson estreou em 2004 como um modelo abaixo do Santa Fe e foi bem sucedida. Ao longo dos anos foi produzida em sete fábricas pelos seis continentes mas abriu espaço em 2009 nos Estados Unidos e em 2011 em outros países mas no Brasil teve a produção estendida para até 2019.

Por aqui 200 mil veículos foram comercializados desde sua chegada ao Brasil em 2004, ainda com modelos importados (2004 a 2010) e produzidos em Anápolis-GO (entre os anos de 2010 e 2019). No total 106 mil unidades foram feitas no Brasil. O leilão da unidade especial já está aberto na plataforma Super Bid até o dia 05 de abril, por meio do link: https://www.superbid.net/evento/caoa-1530h-246160