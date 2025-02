Zeekr mostra perua do 007 que será lançada na Europa Perua elétrica deve manter motor do sedã 007 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/01/2025 - 11h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h38 ) twitter

A Zeekr, marca do grupo Geely, está definitivamente focada em conquistar o mercado europeu. A Zeekr divulgou nesta semana novas imagens de seu próximo modelo chamado de “007 GT” com renderizações mostrando o carro ambientado em cenários que remetem às paisagens antigas da Europa. O Zeekr 007 GT (Grand Tour) é uma versão perua do sedã 007, e na Europa, o carro será chamado de Zeekr 7 GT.

Embora as peruas não sejam populares na Europa, os chineses estão sempre concentrados em atender seu público comprador e por isso o Zeekr 7 GT será lançado nos mercados onde a divisão da Geely está presente.

Ainda não foram divulgados mais detalhes técnicos sobre o 007 GT. A Zeekr compartilhou apenas imagens do novo modelo na cor prata, e podemos ver que ele adiciona barras de teto, além de um pilar D que se une à janela traseira.

O sedã 007 foi lançado na China em 2023, e a versão perua foi anunciada oficialmente em agosto de 2024. A Zeekr não divulgou mas o 7 GT deve ter as mesmas dimensões do sedã: 4,88 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,44 m de altura com um entre-eixos de 2,92 m. A versão sedã com motor traseiro tem uma bateria NMC de 100 kWh, proporcionando uma autonomia de 870 km no ciclo CLTC. A versão AWD (tração integral) tem dois motores, com potência total e aceleração de 0 a 100 km/h é de 2,8 segundos.

O Zeekr 007 GT contará com a bateria Golden, desenvolvida internamente pela Geely, com uma potência máxima de 500 kW. De acordo com a Geely, a bateria pode recarregar 500 km em apenas 15 minutos. O 007 GT terá uma arquitetura de 800V como nos carros premium elétricos.

A Zeekr pretende lançar o 007 GT no segundo trimestre do ano mas o carro deve ser apresentado no Salão do Automóvel de Xangai, em abril. Ele competirá com modelos como o Nio ET5 Touring, o Neta S shooting-brake e outras peruas elétricas na China. Em 2024, a Zeekr vendeu 222.123 veículos elétricos globalmente, um aumento de 87% em relação aos 118.585 unidades vendidas em 2023. Na Europa, a Zeekr está presente na Holanda, Noruega e Suécia e já mira alguns mercados como Alemanha e França.

