Carro elétrico que roda 1.000km com uma carga já existe na China Novo perfil de baterias permite autonomia e carga mais rápida e já está no mercado

A IM Motors, uma empresa do grupo SAIC que tem joint-venture com grandes marcas do mercado, como a General Motors, acaba de antecipar o lançamento do L6, um sedã cupê que traz um novo tipo de bateria capaz de rodar até 1.000 km, segundo o ciclo de consumo do mercado chinês onde o carro será vendido.

Trata-se de uma tecnologia inovadora para baterias, com uma composição que permite uma construção mais leve e com maior autonomia. É uma bateria de estado semi-sólido chamada “Lightyear”, que opera com até 900 volts e é capaz de receber cargas de até 400 kW para alcançar 400 km de autonomia em apenas 12 minutos.

Essa bateria tem 130 kWh e já teve a produção em massa iniciada, o que permitirá que as entregas comecem nos próximos meses. A IM lembra que essa tecnologia é superior às baterias NMC (níquel, manganês e cobalto), que possuem 100 kWh e permitem uma autonomia de 770 km atualmente.

IM L6

O novo produto da IM é um sedã grande, que mede 4,93 m de comprimento, 1,96 m de largura e 1,47 m de altura, com 2,95 m de entre-eixos, apresentando uma linguagem de design limpa característica dos carros da marca. Ele utiliza um sistema de vídeo NVidia, radares de alta tecnologia Lidar, gravação de vídeos a bordo e um sistema semiautônomo. O carro está à venda na China com preços entre R$ 150 mil e R$ 230 mil.