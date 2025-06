Carro não pega pela manhã? Descubra qual a razão para isso Baixas temperaturas demandam mais do sistema elétrico do carro: faça revisão e evite problemas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/06/2025 - 02h00 ) twitter

Carro não pega pela manhã? Descubra qual a razão para isso Freepik/Reprodução

No inverno, do centro oeste ao sul, as temperaturas pela manhã estão em média a 10 graus. Em alguns lugares como a Serra Gaúcha e Santa Catarina, Curitiba e interior do Paraná, as temperaturas ficam abaixo disso. Nos momentos de partida do carro no início da manhã, todo o sistema elétrico do carro sofre mais e precisa estar em ordem para não deixar o motorista na mão. E nem sempre é apenas questão de uma troca de bateria. O problema pode ser o sistema elétrico que precisa de uma revisão cuidadosa nessa época do ano.

Se você girou a chave, apertou o botão e o carro não ligou ou ligou após algumas tentativas veja o que pode estar acontecendo

1 – Repare na temperatura do carro ao longo do uso. A temperatura deve estar sempre no meio do mostrador. Se o Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento estiver quebrado, o motor pode não trabalhar da forma correta.

Carro não pega pela manhã? Descubra qual a razão para isso Freepik/Reprodução

Esse sensor é responsável por acionar diferentes sistemas do motor, principalmente da partida a frio do motor em dias com temperaturas ambientes mais baixas. Verifique esse sensor e faça a troca de forma preventiva.

Ao inspecionar os fios e conectores, verifique se não há sinais de corrosão, fios rompidos ou conectores soltos. Se houver “fuga de corrente” o carro pode não pegar em função desse problema.

2 – Reservatório de combustível dos carros flex. Verifique sempre o reservatório de partida a frio que deve estar abastecido com gasolina de boa qualidade. Como esse reservatório é pouco usado, procure abastecer com gasolina aditivada ou mesmo premium.

Carro não pega pela manhã? Descubra qual a razão para isso Freepik/Reprodução

3 – Sistema de aquecimento do combustível. Se o carro não pegar um dos problemas pode ser a ausência do aquecimento.

Carro não pega pela manhã? Descubra qual a razão para isso Freepik/Reprodução

4 – Bateria: com o motor frio, o tempo de partida tende a ser maior. Por isso a bateria deve estar com a amperagem correta. Se tiver um multímetro em casa, verifique se no momento da partida a bateria está abaixo da voltagem 10V. Se estiver, o carro não vai pegar e a bateria deve ser substituída.

Carro não pega pela manhã? Descubra qual a razão para isso Freepik/Reprodução

5 – Velas de ignição: são responsáveis por gerar a centelha elétrica que inicia a queima do combustível. Como esse é um momento crítico para o funcionamento do motor, é indispensável que as velas estejam em bom estado. De forma preventiva, veja com o mecânico se não é hora de trocar o conjunto.

Carro não pega pela manhã? Descubra qual a razão para isso Freepik/Reprodução

Faça sempre uma boa revisão no carro considerando estes itens que são demandos no inverno. Em carros flex, como última dica, é recomendado colocar mais gasolina no tanque ao invés do etanol.

