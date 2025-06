Carros baratos resistem: Chery divulga fotos do Domi Subcompacto chega nesta semana por menos R$ 40 mil ao mercado chinês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/06/2025 - 13h30 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h40 ) twitter

Chery Domi Chery/Divulgação

A Chery divulgou as primeiras fotos do Domi, subcompacto que será lançado nesta semana, provando que os carros baratos seguem em alta. Com visual levemente arredondado e o mínimo de tecnologia, o Domi terá um pequeno motor elétrico e autonomia para rodar na cidade.

Chery Domi Chery/Divulgação

O visual é arredondado, mas sem exageros, e o porte de subcompactos não deixa dúvidas sobre o posicionamento do carro.

Chery Domi Chery/Divulgação

O motor elétrico tem 54cv e torque de 11,2 kgfm, com autonomia de 305 km e 405 km, conforme a bateria. Os dados completos ainda serão divulgados.

Chery Domi Chery/Divulgação

O Chery Domi tem 3,72 m de comprimento, 1,70 m de largura, 1,60 m de altura e entre eixos de 2,52 m. Por dentro, o Chery Domi tem uma pequena tela e uma multimídia maior com acabamento que parece de boa qualidade. Os preços devem partir de apenas 50 mil yuan, menos de R$ 40 mil. Com impostos, transporte e custos para nacionalizar um veículo desse perfil podemos imaginar algo em torno dos R$ 80 mil, o que seria bem atrativo.

