Carros da Stellantis terão Sem Parar “de fábrica” Veículos da Fiat, Citroën, Peugeot, RAM e Jeep além da Abarth virão com Tag de fábrica e clientes também podem solicitar benefício Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h00 ) twitter

Fiat revela visual definitivo do Pulse Abarth - Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

A Stellantis, que engloba os veículos das marcas Fiat, Citroën, Peugeot, RAM e Jeep além da Abarth, anunciou uma parceria com a Sem Parar. Os clientes das marcas poderão ativar a tag Sem Parar com condições diferenciadas de adesão.

Marcos Camargo Jr. 22.03.2025

Todos os veículos novos da Citroën, Abarth, Fiat, Jeep, Peugeot e Ram sairão de fábrica com a tag Sem Parar instalada e com seis meses de gratuidade. Para veículos adquiridos sem a tag, os consumidores também poderão solicitá-la pelo aplicativo Sem Parar, garantindo as mesmas condições especiais de adesão e receber a tag em casa.

Jeep/Divulgação

Alem de ser aceito em 7,3 mil pontos urbanos, o Sem Parar cobre estradas por todo o país além de 2.700 estacionamentos, 2.900 postos de combustíveis, 760 drive-thrus, 160 lava-rápidos e diversos condomínios comerciais e residenciais.

Marcos Camargo Jr. 22.03.2025

“Para a Stellantis, essa parceria fortalece o desenvolvimento da indústria nacional e reforça seu protagonismo na região para ser a líder da mobilidade segura, sustentável e acessível. “Como parte da nossa estratégia para transformar a Stellantis em uma Mobility Tech Company, estamos sempre em busca de novas parcerias que adicionem valor à experiência cada vez mais conectada que queremos oferecer aos nossos clientes. Incluir a Sem Parar na nossa jornada de mobilidade é mais um passo importante nessa direção”, afirma Gisele Tonello, diretora de Gestão de Negócios de Software para a América do Sul.

Fiat/Divulgação

“A parceria com a Stellantis consolida nossa estratégia com as principais montadoras no país e nos posiciona de forma extremamente sólida no mercado automotivo”, afirma Rogério Pezelli, diretor executivo de Desenvolvimento de Negócios do Sem Parar. “Agora, todos os clientes de um dos grupos automotivos mais reconhecidos mundialmente podem ter acesso ao Sem Parar, de forma simples e rápida, e fazer parte do maior ecossistema de mobilidade do Brasil”, completa.

