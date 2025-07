CEO da Ford volta a elogiar os carros chineses: “muito superiores” Essa foi a segunda vez que Farley elogiou publicamente os carros do país asiático Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2025 - 18h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 18h00 ) twitter

Jim Farley, CEO Ford Ford/Divulgação

O CEO da Ford causou estranheza em alguns executivos do setor ao dizer que achava um carro chinês “fantástico” após usá-lo por seis meses. Agora o principal executivo da Ford voltou a elogiar a construção de veículos feitos na China. Em um evento realizado em Aspen, nos Estados Unidos, Farley disse que os chineses oferecem “tecnologia muito superior”.

O executivo participou de uma entrevista no evento e disparou: “Os carros chineses oferecem tecnologia muito superior, com integração total da vida digital, assistente de IA, pagamentos automáticos e reconhecimento facial.”

Portal N10

Farley concordou que os carros chineses são uma ameaça aos modelos de marcas tradicionais como a própria Ford. Nos últimos anos a marca deixou a produção de vários mercados como o Brasil e a Índia, focou em SUVs, picapes e no esportivo Mustang mas enfrenta um cenário difícil.

Ford Mustang Dark Horse Ford/Divulgação

Nos Estados Unidos a Ford é campeã de recalls, na Europa enfrenta uma drástica redução de volumes de venda com o fim anunciado de modelos importantes e um recuo sobre a eletrificação e também joint ventures com marcas como a Changan e a Jiangling.

‌



Ford Tremor é a versão com capacidade off road da F-150

No Brasil, a marca reduziu volumes, fechou a fábrica de Camaçari na Bahia mas experimenta uma fase de volta à lucratividade com boa aceitação da linha Ranger e também uma presença mais tímida no segmento de SUvs.

