Chairman da GWM e Lula confirmam produção de 3 veículos no país Além do Haval e da Poer, Haval H9 é confirmado além de um ciclo adicional de investimentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 19h38 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h38 )

A GWM deu passos importantes na nacionalização dos veículos no Brasil. Este ano a marca irá começar a produção do Haval H6 e também a comercialização da picape Poer e agora a GWM confirma a produção de outro novo modelo em Iracemapolis, interior de São Paulo.

O Fundador e chairman da GWM, Jack Wey reuniu-se hoje com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Pequim, na China, para confirmar o ciclo de investimentos que irá gerar 800 postos de trabalho.

“A GWM iniciará oficialmente sua produção no Brasil em julho de 2025, com três modelos e uma capacidade instalada de 50.000 unidades por ano. Vamos gerar até o fim deste ano empregos diretos para pelo menos 800 pessoas. No futuro, nossa capacidade de produção aumentará gradualmente para 100.000 unidades/ano, expandindo-se para a América Latina e gerando mais de 2.000 empregos diretos. Ao mesmo tempo, o Brasil vai se tornar um centro de pesquisa e engenharia, impulsionando o desenvolvimento das respectivas cadeias locais de fornecimento”, afirmou Jack Wey.

As autoridades chinesas e brasileiras também participaram em Pequim do Fórum Empresarial Brasil-China, com a participação de diversos empresários dos dois países, onde a GWM teve a oportunidade de confirmar seu segundo ciclo de investimentos no Brasil. Além dos R$ 4 bilhões usados para lançar a marca e reativar a fábrica de Iracemápolis, a GWM anunciou que vai aportar mais R$ 6 bilhões, entre 2027 e 2032, para a expansão da sua operação nacional. Os dois ciclos representam um total de R$ 10 bilhões que serão investidos no Brasil em 10 anos.

