Changan inaugura primeira fábrica fora da China Fábrica tem capacidade para fazer até 200.000 unidades por ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 11h00 )

Changan/Divulgação

A Changan inaugurou sua primeira fábrica fora da China. Após dois anos de construção a planta localizada em Rayong tem capacidade para produção de 200.0000 veículos e irá produzir além dos carros da própria Changan, modelos de Deepal e Avatr, marcas que já estão cotadas para a estreia no Brasil.

CarNewsChina/Reprodução

Mas o destino da fábrica é abastecer mercados como sudeste da Ásia, Austrália e Nova Zelândia para citar apenas os principais. No ano passado a Changan vendeu 14.000 unidades na Tailândia mas o foco da fábrica é abastecer toda uma região de forma mais rápida e efetiva incluindo até um departamento de pesquisa e desenvolvimento.

CarNewsChina/Reprodução

Modelos como Changan Lumin, Deepal S05, Deepal E07, Deepal L07, Deepal S07 e Avatr 11 serão lançados nos próximos anos com produção local em Rayong.

