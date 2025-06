Omoda C7 com motor híbrido é flagrado e deve chegar em breve SUV tem motor híbrido de 339 cv e 4,62 metros de comprimento compartilhando a base do Jaecoo 7 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h00 ) twitter

A Omoda & Jaecoo está testando o utilitário esportivo híbrido C7 conforme um flagra feito em São Paulo. Feita inicialmente para a venda de veículos elétricos, pelo visto a Omoda também terá seu próprio SUV híbrido. Na China o crossover tem motor híbrido de 339 cv e 4,62 metros de comprimento, o que o torna rival direto do BYD Song Plus e Haval H6.

Todavia, diferente do irmão de plataforma Jaecoo 7 (todos usam a mesma base da Chery TX1), esse novo modelo será vendido pela Omoda. Na imagem divulgada pelo página do Instagram Placa Verde, é possível ver apenas a traseira, que tem assinatura visual das lanternas em formato de Z invertido, traseira com acabamento limpo. Já a dianteira, que não aparece no flagra, é parecido com o Omoda E5 com uma frente pontuda, grade dianteira no formato de colmeia e faróis angulares.

Por sua vez, o interior é como todos os carros chineses, trazendo ampla tela de central multimídia, que no caso do Omoda C7 tem 15,6 polegadas, painel de instrumentos digital e acabamento limpo. Em relação ao tamanho, o SUV tem 4,62 metros de comprimento e 2,72 metros de entre-eixos.

Sob o capô, o Omoda C7 deve ser equipado com motor 1.5 litro turbo e outro elétrico, que juntos totalizam 339 cv e 52 kgfm de torque. O sistema evoluído é superior ao do Tiggo 7 que tem motor 1.5 flex de 154cv e conjunto elétrico de 170cv. Nos carros da Omoda Jaecoo o motor 1.5 trabalha no ciclo Miller e combina o propulsor a gasolina de 136cv e 20kgfm com motor elétrico bem evoluído de 201cv.

