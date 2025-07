Chery Tiggo 7 e 8 serão vendidos no Reino Unido SUVs médios serão vendidos nas versões a gasolina ou híbrida PHEV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 20/07/2025 - 15h00 ) twitter

Chery Tiggo 7 Chery/Divulgação

A Chery vem expandindo sua atuação na Europa com as marcas Omoda, Jaecoo, Jetour e com a própria Chery. Agora, a marca anuncia o lançamento do Tiggo 7 e 8 no Reino Unido abrindo espaços na Inglaterra, Escócia e Irlanda. A marca irá vender o Tiggo 7 e 8 nas versões a combustão e também híbrida plugin. A princípio só o Tiggo 7 estará à venda mas o Tiggo 8 também será comercializado por lá.

Chery Tiggo 7 Chery/Divulgação

Serão duas versões: Aspire de entrada e Summit. A de entrada vem com o conhecido motor 1.6 turbo de 145cv e 27,8kgfm de torque que acelera de 0-100km/h em 9,4s. No Brasil a versão de entrada do Tiggo 7 tem o motor 1.5 TURBO TCI Flex: 150 CV(E)/147 CV (G) de potência e 21,4 kgf.m de torque ao preço de 24,9 ,mil libras, cerca de R$ 186 mil em valores convertidos.

Caoa Chery/Divulgação

Já o modelo híbrido PHEV combina o motor 1.5 turbo a gasolina com dois motores elétricos e baterias LFP de 18,3kwh. O motor rende 147 cv e 22,5 kgfm com motores elétricos que, juntos, geram mais 170 cv e 34,2 kgfm. Na soma são 317cv e 56kgfm de torque, mesma configuração do carro vendido no Brasil. Essa versão custa 29,9 mil libras ou R$ 223 mil em valores convertidos. Vale lembrar que são preços bem competitivos para o mercado britânico onde um SUV compacto custa cerca de 25 mil libras e o Tiggo 7 é um modelo médio.

A versão Aspire tem som premium Sony, bancos em couro e itens do pacote ADAS. A Summit tem ventiilação nos bancos, aquecimento de volante, abertura do porta-malas com gesto (além do botão e chave) entre outros itens.

