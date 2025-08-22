Chevrolet oferece R$ 90 mil de desconto no Equinox elétrico: saiba o que aconteceu Novidade emplacou só 28 unidades esse ano em um disputado segmento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/08/2025 - 15h04 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h04 ) twitter

A Chevrolet reduziu de forma expressiva o preço do Equinox EV no Brasil após um início de vendas abaixo das expectativas cerca de um ano após o lançamento.

Equinox EV será lançada em 2024 no Brasil Governo Chinês/Reprodução

Quando chegou ao mercado, no mês de outubro de 2024 o SUV custava R$ 419 mil. Na virada do ano o preço subiu para R$ 440.190 mas agora o site oficial da montadora exibe que o preço doSUV elétrico agora é de R$ 349.990.

Equinox EV - site da Chevrolet GM reprodução

Embora seja um nicho de mercado pequeno, e já com tantos concorrentes como Volvo EC40 e EX40, Zeekr X e até BMW X1, o Chevrolet não empolgou. Segundo dados da ABVE, apenas 28 unidades foram emplacadas em 2025 até o momento.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Sobre o Equinox EV

‌



O SUv médio Equinox tem outra origem da versão vendida também a combustão. No caso do elétrico que usa plataforma ULTIUM, o Equinox tem 4,84m de comprimento sendo movimentado por dois motores elétricos tem 292 cv de potência e 46 kgfm de torque, com aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos — desempenho próximo ao do Blazer EV RS também vendido de forma discreta por aqui.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Dados do Inmetro mostram que a bateria de 85 kWh oferece autonomia de 443 km. Em carregadores de corrente alternada (AC) de até 22 kW, a carga completa leva cerca de 4h45, enquanto em estações de corrente contínua (DC) de até 150 kW o tempo de recarga de 15% a 80% é de aproximadamente 48 minutos.

‌



Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Entre os recursos de segurança e assistência, o Chevrolet Equinox EV traz com piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego, assistente de permanência em faixa, frenagem autônoma de emergência e câmeras com visão 360°.

‌



Por dentro, traz painel digital de 11 polegadas e central multimídia de 17,7 polegadas com sistema Google Built-In, que permite acessar o Google Maps diretamente no quadro de instrumentos.

