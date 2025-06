Zeekr 001: testamos o elétrico chinês ao gosto europeu mais potente que 911 e Mustang Esportivo tem 544cv e tração integral com emoção ao volante e boa lista de itens de segurança Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

A Zeekr chegou ao país no final do ano passado e o R7-Autos Carros foi um dos primeiros veículos especializados do país a testar a novidade antes do lançamento, na China. Hoje a marca está presente em São Paulo, Curitiba, Brasília e está de “malas prontas” para outras cidades como Porto Alegre e representa a marca premium do grupo Geely focada em modelos elétricos. Dessa vez, testamos no Brasil o flagship da marca que é o 001.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

O carro mescla conceitos de modelo esportivo, cupê e SUV com alto desempenho e 544cv de tração integral para deixar modelos como Porsche 911, Mustang (V8 ou o elétrico Mach-E) entre tantos outros para trás.

Design marcante

‌



O design do Zeekr 001 incorpora uma dianteira com tamanho ideal e laterais elevadas, assim como a linha de cintura, as lanternas e o teto alongado. É bem esportivo com um toque de “carro conceito” que chama a atenção pelas ruas.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Em tempos de chineses com fino acabamento a Zeekr consegue oferecer um passo além. O Zeekr 001 tem bons materiais mesclando Alcântara, couro e metal com acabamento refinados e bem encaixados. Os bancos têm um bom nível de costura e acabamento. Inclusive, os dianteiros contam com massagem e estilo concha, para dar um toque de esportividade.

‌



Interior minimalista

‌



Por dentro o Zeekr 001 mescla o bom acabamento com console elevado, telas amplas e poucos botões.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Todavia, assim como todos os carros vindo da China, há amplas telas como a multimídia de 15 polegadas e um cluster semicircular de alta resolução. É na tela também que é possível controlar tudo do carro, indo da otimização da bateria ao espelhinho retrovisor, no melhor estilo Volvo EX30, só que com atalhos mais fáceis de encontrar. Claro, tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e sem engasgos. O som é Yamaha de alta qualidade.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Ficha técnica do Zeekr 001

Por dentro, o Zeekr 001 não parece tão grande. Mas ao confrontar a elevação das portas e da linha dos vidros bem como as extremidades do capô, é fácil de confundir. O 001 mede 4,95 metros de comprimento, 3 metros de entre-eixos, 1,55 metro de altura e 2 metros de largura, além de ter um porta-malas de 539 litros. No porte quer lembrar um Audi e-tron GT RS e, também, um Porsche Panamera, só que mais barato.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Teste dinâmico

O Zeekr 001 com 544 cv e 70 kgfm de torque com dois motores elétricos e tração integral além de força instantânea. Nas ruas, é capaz de flutuar sobre os buracos e valetas apesar do curso restrito em algumas situações. Mesmo sendo bem largo, faz bem curvas mesmo quando exigido. No motor, tem fôlego suficiente para arrancadas e retomadas, obviamente. Além disso, por ser 100% elétrico o torque é instantâneo e linear, possibilitando chegar aos 100 km/h em apenas 3,8 segundos e atingir a máxima limitada em 200 km/h. Também é diferente dos esportivos com suspensão dura, uma vez que o modelo tem suspensão pneumática elétrica com ajuste de altura de cinco níveis em tempo real, o que o torna confortável para andar nas ruas esburacadas de São Paulo, por exemplo. Ademais, os 3 metros de entre-eixos não causa desconforto para quem vai sentado no banco de trás, assim como podem mudar a temperatura do ar-condicionado e até mudar de música por meio de uma pequena tela.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Autonomia surpreende

Em relação à autonomia, o Zeekr 001 vem equipado com bateria da CATL de 100 kWh, permitindo rodar até 426 km com uma única carga, que pode ser feita em 30 minutos saindo dos 10% aos 80%. Mas esses são dados do Inmetro. Na prática, com uma carga rodamos cerca de 510km e ainda tinha 20km de autonomia.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Em um wallbox residencial de 7kw o carro ficou 15h conectado para uma recarga completa, mas em uma base mais rápida de 22kwh seriam menos de 6h de carga. A autonomia do Inmetro considera a energia suficiente para ir de São Paulo a Curitiba em velocidade próxima dos 100km/h ou até mesmo ao Rio de Janeiro.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Para monitorar a carga o Zeekr 001 usa o sistema da Google, que mostra com quanto de bateria o carro chegará ao destino, mesmo sistema usado pela prima sueca Volvo. Aliías o 001 usa a plataforma SEA ampliada, a mesma do EX30 e dos carros da Lynk&Co. e também Lotus e Smart.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Equipamentos

O sistema do Zeekr 001 é bem afinado com o que existe de referência em segurança com padrão europeu. No caso, o Zeekr 001 conta com teto solar panorâmico, distribuição eletrônica de freios, controle de frenagem em curvas, assistente de partida em rampa, controle de descida, freios com Auto Hold, câmera de 360 graus com imagens em 3D, sistema de frenagem de emergência, assistente frontal de frenagem, assistente traseiro de frenagem, alerta de tráfego cruzado dianteiro, alerta de tráfego cruzado traseiro, controle de cruzeiro adaptativo, mitigação de colisão frontal, assistente à mudança de faixa, assistente de frenagem automática reserva, monitoramento de desempenho do motorista, entre outros. Ou seja, com todo o sistema ADAs ligado será difícil o motorista fazer uma barbeiragem, uma vez que o esportivo anda praticamente sozinho, o que já acontece na China.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Luxo chinês

Para quem está de olho em elétricos topo de linha no país, certamente a Zeekr é uma marca de nicho. Mas testa um mercado crescente cujas concorrentes alemãs já oferecem modelos similares bem mais caros.

Marcos Camargo Jr. 02.05.2025

Nessa faixa de preço não existe nada como o Zeekr 001 provando a evolução dos elétricos ainda que seja uma realidade distante da maioria dos brasileiros.

ZEEKR 001 chega ESTE ANO! Motor, potência, autonomia e teste com o esportivo de quase 800cv. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.