Teste completo com Chevrolet Equinox elétrico: melhor que os chineses?

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Nos últimos tempos, a percepção nas ruas e entre os entusiastas de automóveis é de que as fabricantes chinesas lideram o mercado de carros elétricos. Isso se confirma pelos números de vendas, tanto no Brasil quanto no exterior, o que reforça essa imagem de liderança, seguindo o conhecido ditado: “falem bem ou falem mal, mas falem de mim”. Ainda assim, as montadoras tradicionais também oferecem boas opções, como a Chevrolet, que disponibiliza o Equinox EV no país desde 2024. O SUV da General Motors aposta em tecnologia, motor de 292 cv e autonomia de até 443 km. A central multimídia generosa lembra as adotadas por modelos asiáticos. No entanto, o preço elevado prejudica sua competitividade no segmento e pode afastar potenciais compradores, já que o modelo não entrega todos os recursos esperados nessa faixa de valor. Confira a análise feita pelo R7 Autos Carros.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Impressões ao dirigir

Durante uma semana, rodamos com o Chevrolet Equinox EV por vias urbanas e rodovias de São Paulo. A autonomia do modelo, aliada ao sistema do Google, semelhante ao utilizado pela Volvo, permite viagens mais tranquilas. O Google Maps, já integrado à central multimídia, localiza pontos de recarga próximos e informa a potência disponível rápida, média ou lenta. Além disso, ao definir um trajeto, o sistema estima o percentual de carga restante ao final do percurso, por exemplo, partindo com 87% de bateria e com destino ao centro da cidade, o sistema informa que a chegada ocorrerá com 80%, reduzindo a chamada “ansiedade de autonomia”.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

O Equinox EV traz uma bateria de 85 kWh, que garante até 443 km de alcance conforme o padrão do Inmetro. Em recargas rápidas de até 150 kW, o modelo alcança 80% de carga em cerca de 48 minutos. A garantia oferecida pela GM é de 8 anos ou 160 mil km, o que ocorrer primeiro, permitindo deslocamentos confortáveis para o interior, litoral e outras regiões, com condução similar à de veículos convencionais.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Desempenho e comportamento dinâmico

No uso diário, o Equinox elétrico exibe uma suspensão com acerto típico dos modelos norte-americanos, mais firme e adequado ao piso brasileiro, diferente da maciez excessiva de alguns modelos chineses.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

São dois motores elétricos, um em cada eixo, que somam 292 cv e 46 kgfm de torque. O desempenho é suficiente para uso urbano e viagens: acelera de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos e retoma de 80 a 120 km/h em 4,8 segundos.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

O modelo ainda conta com a funcionalidade one-pedal, que permite dirigir utilizando apenas o acelerador. Ao retirar o pé, o veículo desacelera e recarrega a bateria, recurso útil para o tráfego intenso nas grandes cidades.

Dimensões e equipamentos

O Equinox EV mede 4,84 metros de comprimento, 1,94 metro de largura, 1,64 metro de altura e 2,95 metros de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade para 441 litros, oferecendo espaço interno satisfatório para passageiros e bagagens.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Entre os recursos disponíveis estão painel digital, central multimídia de 17,7 polegadas com conectividade para smartphones, integração com o aplicativo My Chevrolet, teto solar panorâmico, rodas aro 19, condução semiautônoma com piloto automático adaptativo, frenagem de emergência, bancos com aquecimento e ajustes elétricos apenas para o motorista, aquecimento do volante e entradas USB-C nas duas fileiras.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Contudo, em um carro com valor acima de R$ 400 mil, a ausência de itens como carregador de celular por indução, regulagem elétrica no banco do passageiro e climatização em duas zonas pesa contra.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Preço e concorrência

O valor de R$ 440.190 compromete a atratividade do Equinox EV. Apesar de não ser posicionado como modelo premium, custa mais que vários concorrentes de marcas de luxo. Embora utilize a moderna plataforma Ultium e tenha bom desempenho, autonomia convincente e tecnologias úteis, o pacote de equipamentos inferior a rivais mais baratos pode ser um impeditivo para sua adoção em larga escala.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Por exemplo, o chinês BYD Yuan Plus custa R$ 235.800, tem 204 cv, autonomia de 294 km e não possui sistema Google integrado. Já o Volvo EX40, com 408 cv e autonomia de 393 km, custa R$ 329.950 e entrega acabamento superior e mais recursos. Outra alternativa é o BMW iX1, vendido a R$ 362.950, com 204 cv e alcance de 332 km, além do refinamento característico da marca alemã. Além desses modelos, há como opção o Renault Megane E-Tech, que é vendido por R$ 205 mil e tem 220 cv, podendo rodar até 337 km.

Marcos Camargo Jr. 09.05.2025

Perspectivas futuras

Para ampliar a presença entre os elétricos, a Chevrolet prepara novos lançamentos. Um deles será o Spark EV, desenvolvido a partir da marca Baojun, fruto da aliança entre GM e a chinesa SAIC-Motor. Outro modelo previsto é o Wuling Starlight S, que será vendido como Captiva EV no Brasil. Ambos prometem preços mais acessíveis que os praticados atualmente pelo Equinox EV e pelo Blazer EV, custando R$ 503.109. A expectativa é que esses lançamentos ampliem o portfólio da marca e elevem a competitividade da Chevrolet frente a BYD e GWM no mercado nacional.

