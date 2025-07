GM mostra novos Onix, Tracker, Spark e Captiva que chegam este ano Em evento em SP, GM mostra cinco novidades que chegam ao mercado até dezembro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/07/2025 - 12h54 (Atualizado em 08/07/2025 - 12h54 ) twitter

A Chevrolet apresentou hoje cinco novidades que serão lançadas este ano no mercado brasileiro. Em São Paulo, com a presença de concessionários e jornalistas, a General Motors apresentou pela primeira vez os novos Onix, Onix Plus, Tracker e os elétricos Spark EUV e Captiva EV.

“São os carros mais vendidos da década, os mais exportados para outros países. É impossível andar pelo país sem vê-los nas ruas. Já foram 3 milhões de unidades produzidas. Estamos falando do Onix e Onix Plus”, diz Rafael Santos, vice-Presidente de Pós Vendas da GM.

Novos Onix e Onix Plus 2026

O compacto Onix e o sedã Onix Plus estreiam com novidades de design e interior além da mecânica que na versão turbo passa a contar com injeção direta de combustível. A GM lembrou que em 2019 já tinha sistema de internet sem fio, multimídia MyLink com serviços conectados e que foi referência em índices de segurança com pontuação máxima.

Na motorização o Ecotec turbo ganha injeção direta de combustível, mantém os 116cv e 16,8kgfm de torque e câmbio automático de seis marchas. A versão aspirada tem 80cv e segue com câmbio manual. Os preços começam em R$ 102,9 mil para o hatch e R$ 106,9 mil no Onix Plus 1.0 MT chegando a R$ 129,9 mil no Premier turbo AT hatch e R$ 136,4 mil no Onix Plus e o RS hatch sai por R$ 130,1 mil.

A Chevrolet também trocou o fornecedor da correia dentada banhada a óleo que tem “maior resistência química ao lubrificante inadequado” e que era fornecida pela Continental e agora é fornecida pela Dayco.

Tracker renovado

O Chevrolet Tracker estreou em 2020 nesta geração e também mudou. Ganha nova grade dianteira, para-choques, e principalmente um novo interior com console redesenhado, telas mais amplas com painel digital e multimídia. O motor Ecotec 1.0 e 1.2 turbo receberá sistema de injeção direta de combustível porém ainda não será híbrido 48V neste ano e sim em 2026.

O Tracker tem preços partindo de R$ 119,9 mil chegando a R$ 190 mil no RS 1.2 turbo.

Spark EUV

O Spark EUV foi apresentado e será vendido por R$ 159,9 mil. O novo carro é um SUV compacto com com 3,99 m de comprimento, 1,76 m de largura, 1,73 m de altura e 2,57 m de entre-eixos. Vem com motor elétrico de 101cv e 18kgfm de torque alimentado por bateria de 41,9kwh com autonomia de 258km no Inmetro.

Captiva EV

Também apresentado no evento, o Captiva EV é a versão ajustada do Wuling Starlight S. Porém não foram dadas as informações técnicas do carro que será lançado no fim do ano. Fora do Brasil, tem motor elétrico de 204cv com bateria de 60kwh para rodar até 500km com uma carga. Mas os dados de autonomia não foram revelados para o ciclo Inmetro.

Com perfil mais esportivo o Captiva tem pacote ADAS, painel de 8,8´´ e multimídia de 15 polegadas e o preço deve ficar acima dos R$ 200 mil.

