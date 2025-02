Chevrolet Spark é o nome do SUV elétrico que a GM vai lançar neste ano no Brasil GM confirma lançamento este ano mas deixa detalhes para depois Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/02/2025 - 14h52 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h52 ) twitter

A General Motors divulgou hoje a primeira foto oficial confirmando nome e lançamento do SUV compacto e elétrico. A novidade estreia esse ano sem data definida em versão única que segundo a GM será “sofisticada” e também com uma “combinação específica para atender as novas preferências do mercado local”.

Um dia após a divulgação de um teaser em nas redes sociais a GM. “O Spark EUV chega ao Brasil em 2025, reunindo aquilo que o consumidor mais valoriza em um carro desta categoria - com o diferencial da marca Chevrolet, que está completando um século de atividades no país, sempre com foco na inovação e na satisfação dos nossos clientes”, diz Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul.

O projeto do Chevrolet Spark foi desenvolvido na China pela joint venture SGWM (SAIC-GM-Wuling) que só em 2024 produziu 580 mil veículos na China para vários mercados.

Na China o Chevrolet Spark tem 3,99 m de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, com um motor elétrico 101 cv (75 kW) com até 410 km de autonomia no ciclo CLTC e velocidade máxima de 150 km/h. Por dentro há duas telas de 10,2”, sistema de câmeras 360° e o SUV traz sistema operacional KiOS e pacote ADAS desenvolvido pela DJI (LingXi).

A Chevrolet está investindo R$ 7 bilhões no Brasil para renovar a linha de produtos e introduzir os primeiros modelos híbridos flex produzidos localmente. Para esse ano a marca quer lançar cinco veículos no mercado nacional.

