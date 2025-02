A estratégia dos carros elétricos e baratos da GM para o Brasil GM vai usar a tática dos concorrentes para acelerar eletrificação no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 02h00 ) twitter

Baojun - GM-SAIC divulgação

A General Motors anunciou nesta semana um novo SUV que deve estrear esse ano por aqui. Com motor elétrico, perfil compacto e produção na China o Yep Plus ou Baojun fará parte de uma estratégia que a GM irá repetir como suas concorrentes fizeram e como ela mesma já fez em um passado recente: se aliar aos chineses para acelerar sua presença em segmentos estratégicos. Mas que veículos elétricos e baratos são esses?

Baojun - GM-SAIC divulgação

Assim como a BYD que mantém o Dolphin Mini como modelo elétrico mais vendido do país com mais de 2,8 mil emplacamentos por mês há quase um ano e com a concorrência da Stellantis que vai trazer uma marca chinesa de elétricos e carros baratos como o T03, a GM vai seguir essa mesma receita.

Baojun - GM-SAIC divulgação

A carta na manga da Chevrolet é o Yep Plus, que também pode se chamar Spark. O SUV tem 3,99 m de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, com um motor elétrico 101 cv (75 kW) com até 410 km de autonomia no ciclo CLTC e velocidade máxima de 150 km/h.

Wuling/divulgação

Por dentro, apesar da simplicidade, há duas telas de 10,2”, sistema de câmeras 360° e o Baojun Yep Plus traz sistema operacional KiOS e pacote ADAS desenvolvido pela DJI (LingXi).

Chevrolet SAIC-GM Divulgação

A marca Baojun faz parte da joint-venture SGWM (SAIC-GM-Wuling) que tem feito sucesso na China. A Wulling, fabricante de carros elétricos compactos e acessíveis, vendeu 580 mil unidades esse ano por lá e a Baojun vendeu 34 mil unidades. Recentemente a Wuling divulgou fotos dos carros da Baojun com logo Chevrolet e ficou fácil deduzir; eis a estratégia da GM por aqui.

Chevrolet SAIC-GM Divulgação

Não vai ser a primeira vez que a General Motors irá acionar esse modo acelerado de desenvolvimento de novos produtos. O Onix, Tracker e depois a Montana são produtos da GM-SAIC na China com plataforma (GEM, ou global emerging markets), motores e todo o desenvolvimento concentrado na China. Só a Montana foi um veículo com desenvolvimento nacional. A plataforma é hoje a principal base de modelos da GM por aqui e dará outros frutos como os primeiros híbridos leves e ainda o futuro SUV compacto que também será um GEM.

Wuling/divulgação

O Bolt era um produto de boa aceitação nos EUA mas era caro para os nossos padrões. Agora a GM não tinha uma alternativa paga oferecer ao nosso mercado e vai usar os parceiros globais para uma nova estratégia. A conferir pois o Baojun Yep Plus ou Spark deve estrear esse ano e não deve vir sozinho.

O CARRO QUE A GM está testando no Brasil está aqui: BAOJUN YEP PLUS com motor de 102cv elétrico com 400km de autonomia. Será uma boa arma contra o Dolphin? VEJA O VÍDEO!

