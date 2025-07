Citroën Jumper 2026 ganha novo visual, motor, equipamentos e parte de R$ 280,9 mil Utilitário vem equipado com novo conjunto 2.2 litros turbodiesel de até 140 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/07/2025 - 18h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h00 ) twitter

Citroën Jumper 2026 Citroën/Divulgação

A Citroën iniciou as vendas da Jumper 2026 no Brasil, com preços a partir de R$ 280.990, nas versões Cargo (habilitada para CNH categoria B), Furgão e Minibus. O utilitário passa a ser equipado com novo motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que entrega 140 cv, além de ter recebido um novo visual e novos equipamentos.

Citroën Jumper 2026 Citroën/Divulgação

Externamente, a Jumper 2026 recebeu nova grade frontal, faróis reformulados, novos retrovisores, para-choques e emblemas. A cor padrão segue sendo o branco Banquise, e o cinza grafito está disponível como opcional para as versões Minibus. A cabine passou por mudanças e agora conta com novo volante de três raios com comandos reposicionados, painel com mostradores analógicos e tela digital de 3,5”, novo layout central com porta-copos, suporte para celular, nova régua de botões e saídas de ar redesenhadas. As portas ganharam quatro compartimentos de armazenamento, e os alto-falantes foram reposicionados para melhorar a acústica. Os bancos têm novo revestimento em tecido preto e cinza, com apoio de braço e ajuste lombar no assento do motorista.

Citroën Jumper 2026 Citroën/Divulgação

Sob o capô, a Citroën Jumper vem equipada com motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que recebe 140 cv e 350 Nm de torque, associado a um câmbio manual de seis marchas com embreagem monodisco a seco e acionamento hidráulico. Segundo a marca, o novo conjunto é 8% mais econômico que o anterior, com consumo de 10,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada.

Citroën Jumper 2026 Citroën/Divulgação

A linha 2026 conta de série com controle eletrônico de estabilidade (ESC), assistente de partida em rampa e controle de tração. A versão Minibus traz central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay, câmera de ré com linhas-guia, assistente de permanência em faixa e retrovisores elétricos. O sistema My Uconnect Fleet é oferecido gratuitamente por 12 meses e permite monitoramento da frota, agendamento de revisões, rastreamento e análise do comportamento de condução. A lista de segurança inclui controle de estabilidade para reboque, sistema Cross Wind Assist para correção de trajetória em ventos laterais, frenagem automática pós-colisão, controle de cruzeiro, sensores de estacionamento traseiro e monitoramento indireto da pressão dos pneus. Como opcionais, há alerta de ponto cego e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Citroën Jumper 2026 Citroën/Divulgação

A capacidade de carga chega a 13 m³, com peso útil variando entre 1,2 e 1,5 tonelada, conforme a versão. As portas traseiras têm abertura de até 270º e há porta lateral deslizante. O modelo também oferece diversas opções de conversão recomendadas pela marca para aplicações como transporte de passageiros (17+1 ou 15+1), ambulância, baú refrigerado, oficina móvel, acessibilidade e motorhome.

Tabela de preços

Citroën Jumper Furgão – R$ 280.990

Citroën Jumper Cargo – R$ 295.990

Citroën Jumper Minibus Comfort – R$ 375.990

Citroën Jumper Minibus Luxo – R$ 384.990

