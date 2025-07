Novos Citroën Jumper, Boxer e Ducato serão feitos no Uruguai Vans terão novo motor 2.2 diesel já usado em outros modelos Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/07/2025 - 11h32 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h32 ) twitter

Novos Citroën Jumper, Boxer e Ducato serão feitos no Uruguai Stellantis/Divulgação

A Stellantis deve aproveitar o “gap” de produção da Titano que agora é feira em Córdoba, na Argentina, para renovar a linha do Citroën Jumper e depois Peugeot Boxer e Fiat Ducato que compartilham a mesma base mantendo a produção na Nordex, no Uruguai, com mudanças de motorização e itens de série. Segundo o site Autossegredos o lançamento ocorre no último trimestre desse ano.

A principal mudança está no motor 2.2 Turbodiesel Multijet 4 com 140cv e 35kgfm de torque. O motor já foi adotado pela Titano mas também é usado na Fiat Toro, Rampage e Commander. Esse motor também é usado nas vans Fiat Scudo, Peugeot Expert e Citroën Jumpy.

Novos Citroën Jumper, Boxer e Ducato serão feitos no Uruguai Stellantis/Divulgação

Seguindo a mudança em outros mercados o novo Citroën Jumper recebe pára-choque mais volumoso e segue os detalhes de estilo específicos para o Peugeot ou o modelo da Fiat.

‌



Novos Citroën Jumper, Boxer e Ducato serão feitos no Uruguai Stellantis/Divulgação

Fora do Brasil as vans recebem nova direção elétrica, sistema de telemetria com grande aplicação pata veículos comerciais e novas forrações e acabamentos.

