Com 2008, Peugeot cresce no Brasil em 2025

A Peugeot cresceu 9% no primeiro trimestre do ano, em relação a 2024. Depois de um período de baixas vendas, por conta do 208, que começou bem mas veio sofrendo a forte concorrência da própria Fiat e Volkswagen, a marca do Leão vendeu 5.900 veículos entre janeiro e março de 2025.

Peugeot 2008 GT Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Em março, o crescimento chegou a 2% sobre fevereiro e o responsável pelos números positivos foi o SUV 2008. Entre janeiro e março, foram 3.569 unidades com mais de 10.620 unidades.

Divulgação

Com o hatch 208, 1.951 unidades do compacto foram comercializadas no país. Com esses números, o modelo ficou com 2,11% de participação.

Peugeot 2008 GT Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Apesar do crescimento, os números não batem as vendas de 2022 e 2023, quando chegou a superar a marca de 20.000 unidades comercializadas.

