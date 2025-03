Avaliação: Peugeot 2008 GT segue interessante mesmo mais caro Versão topo de linha já custa quase R$ 174 mil mas apela para o design elegante e boa lista de itens de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 13h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h15 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Há pouco menos de um ano a Peugeot revelava a nova geração do SUV 2008. Feito sobre a plataforma CMP, compartilhada com modelos Citroën e em breve Fiat, o SUV compacto vem ocupando lugar de destaque com seu apelo de design atual e motor T200 turbo. Só que ao longo do tempo ele ficou R$ 24 mil mais caro em apenas 8 meses e hoje custa R$ 137,9 mil. Ainda vale a pena? Veja o teste do R7-Autos Carros com o Peugeot 2008 GT.

Estilo atual em voga

O novo posicionamento da Peugeot é ser uma marca de design e mais tecnologia acima da Citroën. E sem dúvida o design do novo Peugeot 2008, apresentado em agosto de 2024, é um diferencial positivo, pois está alinhado com a versão europeia e se distancia do formato quadrado dos concorrentes do segmento, o que o torna chamativo e elegante, sendo esse seu apelo mais importante. Além disso, conta com iluminação Full LED, inclusive nos indicadores de direção, uma solução comum dos carros premium.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Se por fora o visual agrada, no interior, embora ostente uma quantidade considerável de plástico rígido, é bem feito. Diferenciais como o i-Cockpit da Peugeot e o painel de instrumentos elevado em 3D, exclusivo na categoria, é outro detalhe que chama a atenção.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Embora seja um “CMP” o 2008 traz outro diferencial interessante que é a multimídia de 10” com sistema mais novo e diferente do 208 por exemplo. Por ela há um controle do ar-condicionado digital (que já existe há anos assim) e a conexão do Android Auto e Apple CarPlay, com ou sem fio, por meio de poucos toques na tela. Outro destaque é o teto solar panorâmico, que se abre completamente, sendo que apenas a tampa de controle de luminosidade e de temperatura é manual, assim como no hatch. A câmera de ré também foi aprimorada, oferecendo uma resolução superior e facilita manobras

Tropeços: espaço interno e ADAS incompleto

O Peugeot 2008 tem 4,30 m de comprimento, o que é 14 cm a mais que o modelo anterior, 1,77 metro de largura, 3 cm mais largo que a geração feita até o ano passado e 1,58 m de altura. No entanto, o entre-eixos de 2,61 metros é reduzido e resulta em um espaço interno acanhado. Assim, se por um lado os ocupantes do banco traseiro ganham mais espaço para os ombros, por outro, perdem em conforto para as pernas e podem até encostar a cabeça no teto caso tenham estatura elevada.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

O porta-malas também deixa a desejar com apenas 374 litros de capacidade, exigindo criatividade para organizar as bagagens.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Outro ponto importante é que o Peugeot 2008 diz ter “ADAS” e até oferece alerta de colisão com frenagem automática, assistente de permanência em faixa, assistente de farol alto, reconhecimento de placas e detector de fadiga. No entanto, pelo preço elevado e considerando os concorrentes, o SUV da Peugeot decepciona por não oferecer controle de cruzeiro adaptativo, o que o tornaria ainda mais seguro.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Mecânica fácil com o T200 turbo

A Peugeot sempre teve fama de manutenção complicada no Brasil e graças ao grupo Stellantis a estratégia de melhorar essa reputação foi alcançada. Isso porque o 2007 usa apenas o motor T200 da Stellantis, que também está presente nos Fiat Pulse, Fastback e Strada, além dos Citroën C3, C3 Aircross e Basalt, bem como no 208. Com isso, o modelo entrega um conjunto mecânico confiável e com bom desempenho.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Certamente, a montadora perdeu apoiou dos fãs da marca pois não oferece carros com o motor 1.6 THP de elogiado desempenho, já que agora tem apenas o propulsor 1.0 turbo de até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Além disso, a transmissão automática do tipo CVT, que simula sete marchas, está presente em outros veículos da Stellantis, agregando ainda mais confiabilidade ao SUV, produzido em El Palomar, na Argentina.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Preço do Peugeot 2008 GT

A versão GT do Peugeot 2008 sofreu recentemente mais um aumento de preço. Passou de R$ 149.990 no lançamento em agosto de 2024 para R$ 173.990, um aumento de R$ 24 mil. Isso faz com que o modelo seja mais caro que o Volkswagen T-Cross Comfortline, vendido por R$ 171.490, mas mais acessível que o Hyundai Creta, que custa R$ 178.990 e mais caro que versões mais equipadas de SUvs 1.0 turbo como Chevrolet Tracker por exemplo.

Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

Se o cliente busca um design moderno, desempenho satisfatório tanto na cidade quanto na estrada e um conjunto mecânico confiável como o motor T200, o Peugeot 2008 pode ser uma excelente escolha neste momento. Tem teto panorâmico, bom desempenho e motor que promete manutenção simplificado que poderia ter ADAS completo para se diferenciar mas ainda agrada pelo perfil e design alinhado com os modelos vendidos na Europa.

