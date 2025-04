Fiat Pulse turbo fica só com sistema híbrido nas versões mais completas Audace Turbo Hybrid e Impetus Turbo Hybrid são as únicas opções topo de linha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/04/2025 - 16h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h42 ) twitter

Fiat/Divulgação PEDRO BRITO

A Fiat fez um movimento para reduzir as versões T200 a combustão e deixar apenas as versões T200 Hybrid. Com isso, SUV compacto passa a ser negociado apenas nas versões Audace Turbo Hybrid e Impetus Turbo Hybrid e por enquanto a versão 1.3 segue em linha como modelos de entrada além da T200 como “Turbo 200”.

Fiat Pulse Lollapalooza

Em comunicado, a Fiat disse que a exclusão dessas configurações já estavam nos planos desde o lançamento das versões híbridas no ano passado.

Fiat/Divulgação

Agora, o Pulse é vendido na versão Drive 1.3 AT, que sai por R$ 116.990, sendo a nova configuração de entrada. A Audace Turbo 200 Hybrid custa R$ 129.990, já a Impetus Turbo 200 Hybrid sai por R$ 144.990. Por fim, a Abarth Turbo T270 custa R$ 152.990.

Marcos Camargo Jr. 26.03.2025

Todavia, as opções intermediárias com esse motor são vendidas apenas com sistema híbrida. Portanto, o Audace Turbo 200 Hybrid AT sai por R$ 155.990, já o Impetus Turbo Hybrid AT é negociado por R$ 165.990. A Limited Edition, que é equipada com motor Turbo 270 AT, sai por R$ 168.990. Por fim, o Fastback Abarth Turbo 270 AT custa R$ 171.990.

‌



Marcos Camargo Jr. 26.03.2025

Vale dizer que o motor 1.3 Firefly entrega até 107 cv, já o motor T200 com sistema híbrido leve tem 130 cv e o T270 1.3 turbo tem potência de 185 cv. A transmissão é CVT de sete velocidades ou de seis velocidades.

