Combustíveis em alta: como melhorar eficiência do carro na cidade ICMS mais alto deixa combustíveis mais caros; saiba como economizar até 20% Autos Carros|Marcos Camargo Jr 01/02/2025 - 02h00

A gasolina, o etanol e o diesel ficarão mais caros a partir hoje nos postos de todo o país. O aumento se deve a uma mudança na forma de calcular o ICMS, que impacta o valor do litro e eleva o valor cobrado do motorista nas bombas de abastecimento. Confira o que muda na base de cálculo e também como economizar dirigindo na cidade:

No caso da gasolina, o ICMS terá um aumento de quase R$ 0,10, passando de R$ 1,3721 para R$ 1,4700 por litro. Já no diesel, o tributo terá um acréscimo de R$ 0,06, subindo de R$ 1,0635 para R$ 1,1200 por litro.

Vale destacar que o ICMS representa apenas uma parcela do preço final dos combustíveis, que também inclui os impostos federais, além das margens de lucro da Petrobras, das distribuidoras e dos revendedores. Além deste aumento de impostos, no final do ano para cá já houve uma recomposição de preços. Nos próximos meses o mercado também espera um aumento mais significativo em função da desvalorização do real diante do dólar.

Como economizar no dia a dia?

Com combustíveis mais caros é normal que o motorista seja mais cuidadoso com o consumo para economizar. Nas cidades, onde os motores a combustão são mais ineficientes, em função do anda e para no trânsito, economizar é sempre fundamental. Mas como fazer isso?

O primeiro passo para economizar combustível começa saindo da garagem de casa. O ideal, é ligar o veículo e aguardar alguns segundos para em seguida acelerar de forma bem moderada. O motor ainda não atingiu a temperatura ideal de funcionamento e o consumo de combustível é sempre maior neste momento.

Ao acelerar o veículo é preciso fazê-lo de forma gradativa antecipando-se nas paradas em semáforos evitando o chamado “desperdício de energia”. O ideal é chegar às marchas mais altas o quanto antes para que o motor trabalhe em um nível de rotação mais baixo o que também economiza combustível. Em carros automáticos o ideal é acelerar de forma gradativa até chegar na velocidade ideal e manter o veículo em velocidade constante sempre que for possível.

Aproveitando o início do ano é importante fazer uma troca de óleo utilizando o fluido recomendado pela montadora do veículo. Os filtros de ar, de óleo e de combustível também devem ser substituídos de forma preventiva. Eles ajudam a filtrar impurezas e permitem que a combustão aconteçam de forma mais eficiente.

Outra medida importante é evitar levar itens desnecessários no porta-malas. Quanto menos peso menor será o consumo. Outra medida importante é fazer a calibragem dos pneus semanalmente. Com pneus murchos o arrasto do veículo será maior e assim o consumo também será mais elevado. Consulte o manual do veículo para saber qual a pressão indicada para os pneus.

Eficiência também é cálculo. Evite fazer pequenos deslocamentos que poderiam ser feitos a pé por exemplo. Alguns trajetos também podem ser mais rápidos usando o transporte público que além de tudo é mais econômico e amigo do meio ambiente. Dessa forma, a eficiência do veículo pode aumentar até 20% o que significa economia no bolso e alívio para este momento de combustíveis mais caros.

