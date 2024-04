Comparativo entre a nova Spin e C3 Aircross: versões e preços Comparamos a entrega das principais versões do novo Spin com o C3 Aircross

Alto contraste

A+

A-

(Chevrolet Divulgação)

Um embate inusitado há anos atrás era colocar frente a frente duas minivans. Com o lançamento do Citroën C3 Aircross a GM acelerou a repaginação do veterano Chevrolet Spin. Ambos têm a possibilidade de sete lugares e disputam o mesmo perfil de consumidor.

NOVO CITROËN C3 AIRCROSS SHINE 5 lugares de R$ 129,9 mil: ANTI-SPIN custa pouco mas é SIMPLES DEMAIS. Veja o vídeo!

A GM anunciou a Spin 2025 em quatro versões com nomenclaturas já conhecidas: LT MT6, LT AT6, LTZ AT6 e Premier AT6. Com novo visual, mais itens de série e o tradicional motor 1.8 aspirado de 111cv, a ideia é manter posição em um segmento que era só dela. Até o momento.

(Marcos Camargo Jr. 06.03.2024)

Isso mudou quando a Citroën lançou ano passado o C3 Aircross. A ideia de um carro amplo por dentro e compacto por fora sem ser um SUV é justamente a ideia da Stellantis. São 3 versões: Feel turbo, Feel Pack turbo e Shine Turbo a novidade da Citroën vem sempre com motor 1.0 turbo T200 de 130cv em três versões mas com entrega bem parecida de itens de série.

(Chevrolet Divulgação)

Comparamos aqui as principais versões dos dois produtos nas versões 7 lugares. No entanto tiramos da lista a versão de entrada da Spin (LT MT6) pois com câmbio manual seria inviável comparar com a versão de entrada do C3 Aircross que já é automática. Nesta matéria vamos comparar a entrega de cada uma das principais versões e não desempenho, dimensões e os números de cada um dos carros. Assim, o consumidor terá a ideia do que irá receber em cada uma e comparar o preço entre elas.

SUV tem o mesmo visual da versão de cinco lugares SUV tem o mesmo visual da versão de cinco lugares (Marcos Camargo Jr. 06.03.2024)

Versões de entrada C3 Aircross e Spin: Feel ou LT?

A versão de entrada do Citroën C3 tem quatro airbags, ar-condicionado, direção elétrica com ajuste de altura, DRL com LED e faróis halógenos, multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio de celulares, seis alto-falantes, controles de som no volante, assistente de partida em rampa e monitoramento de pressão de pneus, rodas aro 16 com calotas, duplo airbag e freios ABS, além de chave com alarme.

(Chevrolet Divlgação)

Já a Spin traz na versão de entrada LT AT6 o conjunto de seis airbags, faróis e lanternas de LED, câmera de ré digital, painel digital de 8 polegadas, multimídia MyLink de 11 polegadas, OnStar com Wi-Fi, OTA e App, duas fileiras com bancos corrediços e rodas de 15 polegadas também com calotas.

(Marcos Camargo Jr. 06.03.2024)

Parece que o C3 Aircross é mais equipado no modelo de entrada porém a Spin traz seis airbags, faróis em LED, multimídia maior e atualização remota de sistema via OTA, uma clara vantagem. Vamos considerar também que o C3 é um projeto mais recente e a Spin vem de um desenvolvimento bem mais antigo que no entanto fica mais equipado nesta versão 2025. A Spin traz LED, seis airbags e multimídia mais conectada já no modelo de entrada mas é bem mais cara que o Citroën C3 Aircross.

C3 Aircross Feel Pack: R$ 117,9 mil

Spin LT AT6: R$ 126,9 mil

Versões intermediárias: Feel Pack ou LTZ?

A versão intermediária do C3 Aircross aposta no visual e nas rodas rodas de 17 polegadas diamantadas, teto bitom, câmera de ré, acabamento traseiro e grade com acabamento em preto brilhante, limitador e regulador de velocidade, faróis de neblina, skid plate cinza dianteiro e traseiro e volante, assim como os bancos em couro sintético.

(Chevrolet Divulgação)

Já a Spin LTZ que já traz piloto automático e limitador no modelo de entrada enquanto no Citroën esse item só aparece na Feel Pack. Traz ainda volante com revestimento premium, bancos com revestimento híbrido, ar-condicionado digital, partida por botão, sensor de chuva, sensor crepuscular, sensor de estacionamento, computador de bordo e rodas de 16 polegadas de alumínio.

Citroën C3 Feel Pack: R$ 127,9 mil

Chevrolet Spin LTZ A6: R$ 137,9 mil

E nos modelos mais caros: Shine ou Premier?

O Citroën C3 Aircross adiciona na versão topo as 2 portas USB de recarga rápida para a terceira fileira, Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60, faróis de neblina, câmera de ré Bancos e volante com forração premium além do controlador de velocidade com limitador, skid plate e acabamento exclusivo.

(Marcos Camargo Jr. 06.03.2024)

Já a Spin Premier adiciona nesta versão o alerta de colisão, alerta de saída de faixa, alerta de ponto cego, frenagem automática de emergência, indicador de distância do carro à frente, carregador por indução, bancos com revestimento premium, grade frontal com detalhes em cromados, rodas com acabamento usinado e rack de teto preto.

Citroën C3 Aircross Shine: R$ 136,5 mil

Chevrolet Spin Premier: R$ 144,9 mil

Motor: no Citroën C3 o motor é o T200 turbo 1,0 litro com 125/130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio CVT que simula sete marchas. Já a GM equipa a Spin com o motor 1.8 aspirado SPE/4 ECO, que entrega até 111 cv com torque de 17,7 kgfm. Oportunamente vamos avaliar frente a frente os dois veículos e tratar de desempenho, dimensões entre outros quesitos.

(Chevrolet Divulgação)

Conclusão: embora tenham a mesma proposta e o Citroën C3 seja um projeto mais novo que o do Chevrolet Spin, a GM parece ter caprichado nos itens de série a bordo da sua veterana minivan. A Spin é mais equipada em todas as versões comparada com o C3 Aircross. No entanto, tecnologia tem seu preço e a Spin fica quase R$ 10 mil mais cara em cada uma das versões comparadas. Quanto ao motor iremos colocar os dois veículos frente à frente e comparar todos os números, do acesso à terceira fila, aos motores e seu desempenho, consumo e manejo dos itens de série no uso cotidiano.