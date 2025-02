Leapmotor confirma primeiro SUV híbrido no Brasil: conheça C10 chegará primeiro ainda este ano em uma operação de lançamento que será conhecida em breve pela Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/02/2025 - 10h55 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h55 ) twitter

Leapmotor/divulgação

A Leapmotor, marca de veículos eletrificados da Stellantis, confirmou que o primeiro produto a ser lançado no Brasil será o C10. O lançamento será feito ainda neste ano. Uma webserie será lançada para comunicar as novidades da Leapmotor no mercado brasileiro. O R7-Autos Carros já apurou com exclusividade que a operação da Leapmotor irá contar com 40 concessionárias incluindo grandes grupos como Toriba e Grupo Sinal.

Leapmotor/divulgação

O primeiro SUV eletrificado da Leapmotor será o C10, um SUV eletrificado da mesma categoria do BYD Song Plus e GWM Haval H6, além do Toyota Corolla Cross híbrido. Na imagem divulgada não é possível ver o carro sem camuflagem. Todavia, a Leapmotor dá uma pista sobre as tecnologias do modelo ao mostrar que é possível abrir o veículo por cartão, uma vez que tem tecnologia NFC. Ademais, a marca também informou que venderá o modelo no Chile.

Leapmotor/Divulgação

Também é válido informar que recentemente o Leapmotor C10 obteve cinco estrelas no teste de segurança Euro NCAP, com 89% na proteção de adultos, 85% na proteção de crianças, 77% na proteção de pedestres e 76% em sistemas de assistência à condução.

Leapmotor/Divulgação

Motor do Leapmotor C10

Em relação à motorização, o Leapmotor C10 100% elétrico tem motor com 231 cavalos de potência e 32,6 kgfm de torque. A capacidade da bateria fica entre 52,9 kWh e 69,9 kWh, com autonomia de 410 km e 530 km, respectivamente.

Leapmotor/Divulgação

Já a versão híbrida deve ter motor ciclo Atkinson 1.5 litro aspirado de até 96 cv, atuando como gerador de energia sem tracionar as rodas.

