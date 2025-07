Comparativo: novo Renault Boreal é melhor que o tradicional Compass? SUV médio da Renault terá motor 1.3 turbo similar ao Jeep sem eletrificação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/07/2025 - 02h00 ) twitter

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

A Renault apresentou oficialmente o Boreal, novo SUV médio que será produzido em São José dos Pinhais, no Paraná. Ainda que ele não esteja à venda agora, a pretensão da Renault é ocupar um espaço entre os SUVs médios. O modelo marca o retorno da Renault ao segmento de SUVs médios para enfrentar concorrentes como o Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e outros concorrentes médios. A estreia comercial no Brasil do crossover da Renault está prevista para o último trimestre de 2025.

Ao enfrentar o Compass, o Boreal terá a receita de um motor sem eletrificação e na mesma faixa de segmento. Será que ele ocupará esse espaço? Tamanho e proporçõesO Boreal será o maior SUV já produzido pela Renault no Brasil. Ele mede 4,56 metros de comprimento, 1,84 metro de largura, 1,65 metro de altura e tem 2,70 metros de entre-eixos. O porta-malas comporta 522 litros e pode chegar a 1.279 litros com os bancos traseiros rebatidos, com o auxílio do sistema Easy Break, que libera os encostos por meio de botões.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

Em comparação, o Jeep Compass é menor em todos os parâmetros: 4,40 metros de comprimento, 1,81 metro de largura, 1,63 metro de altura e entre-eixos de 2,63 metros. O porta-malas tem capacidade de 410 litros.

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

‌



Motorização: turbo flex nos doisO Renault Boreal estreia com motor 1.3 TCe turbo flex de até 163 cv com etanol, já conhecido de outros modelos da marca como Duster e Captur. O câmbio é automatizado de dupla embreagem com calibração específica para o novo SUV. Essa transmissão também equipa Kardian e Kicks.

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

O Compass também utiliza um motor 1.3 turbo flex, mas com outra calibração. Trata-se do T270, que entrega até 176 cv e torque de 27,5 kgfm, sempre com câmbio automático convencional de seis marchas. Além disso, o Compass conta com versões topo de linha equipadas com motor 2.0 turbo a gasolina, que desenvolve 272 cv. Essa motorização está presente nas configurações Overland e Blackhawk, com tração integral. Portanto, o modelo da Jeeo leva vantagem.

‌



Renault Boreal 2026 Marcos Camargo Jr. 10.07.2025

Ademais, o Boreal ainda não contará com versões híbridas no lançamento. Apesar de ser baseado em uma plataforma modular preparada para eletrificação, que é mesma do Kardian, a Renault optou por estrear o modelo com motorização convencional. Já o Compass também conta com a versão 4Xe, que é vendida poe R$ 347,3 mil, mas o segmento como um todo está migrando rapidamente para tecnologias híbridas, como mostram os volumes de BYD Song Plus e Haval H6, o que pode fazer os clientes migrarem para os eletrificados, uma vez que o preço pode ser mais vantajoso.

Painel digital, Google integrado e som premiumPor dentro, o Boreal traz o sistema OpenR, com duas telas de 10 polegadas cada, conectadas horizontalmente. O painel utiliza a plataforma Google nativa com acesso a aplicativos como Spotify, YouTube, Netflix e Waze. Também há navegador, jogos e navegador de internet com atualizações automáticas. O sistema de som é fornecido pela Harman Kardon com dez alto-falantes e modos de som assinados por Jean-Michel Jarre.

‌



Jeep Compass Jeep/Divulgação

O Compass, por sua vez, tem painel digital de 10,2 polegadas e central multimídia de 10,1 polegadas nas versões mais completas. O sistema também oferece conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O som é assinado pela Beats nas versões intermediárias e topo de linha. No entanto, as versões de entrada usam telas menores.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

Pacote de segurança e condução semiautônomaO Renault Boreal chega com 24 assistências à condução, incluindo controle de cruzeiro adaptativo com função Stop and Go, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, câmeras 360º e alerta de tráfego cruzado traseiro.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

O Compass também oferece recursos de condução semiautônoma, com controle adaptativo, frenagem automática, manutenção em faixa e sensor de ponto cego, mas o pacote varia conforme a versão, assim como acontecerá com o Boreal, quando for vendido no Brasil.

Jeep Compass Marcos Camargo Jr 10.07.2025

Posicionamento e preçosA Renault ainda não divulgou versões nem preços oficiais do Boreal no Brasil. A estimativa é que o modelo fique posicionado na faixa entre R$ 170 mil e R$ 230 mil, com versões mais equipadas podendo passar disso. O Jeep Compass hoje é vendido entre R$ 189 mil e R$ 296 mil.

Renault Boreal 2026 Marcos Camargo Jr. 10.07.2025

Com essa faixa de preços, o Boreal deve rivalizar diretamente com versões intermediárias do Compass e também com outros modelos do segmento, como Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross e Chevrolet Equinox.

