Compass e Commander terão versões Overland e Blackhawk na linha 2025

Jeep Compass deverá estrear a versão Blackhawk com apelo esportivo

Dentro de alguns dias a Jeep do Brasil irá apresentar a linha 2025 do Compass e do Commander. Sem grandes mudanças visuais, os dois SUVs devem ficar mais equipados e sobretudo mais potentes com motor 2.0 Hurricane 4 com 272cv e 40kgfm de torque que estreou na Rampage está perto de ganhar mais espaço no catálogo.

Estes carros estão circulando nos arredores da fábrica da Stellantis em Goiana/PE apenas com algumas partes camufladas. A página do Instagram FCA FAN BRAZIL publicou algumas imagens.

Preços e versões dos renovados Compass e Commander devem ser revelados no próximo dia 04 de abril

O Jeep Compass deverá estrear a versão Blackhawk de apelo esportivo como modelo topo de linha com rodas e detalhes em preto, painel digital com grafismo novo e bancos com couro e camurça de perfil mais clássico. Também deverá ter a versão Overland, referência aos clássicos da Willys, de apelo mais tradicional com cromados e detalhes típicos de SUV de inspiração norte-americana.

Nova versão terá painel digital com grafismo novo e bancos com couro e camurça de perfil mais clássico

O mesmo deve ocorrer com o Commander ao estrear ao menos a versão Overland com a bem vinda mudança do 1.3 turbo de 185cv considerado fraco por muitos clientes para adotar o 2.0 Hurricane 4. Este motor de 272cv na Rampage supera os 200km/h e faz 0-100km/h em 6,9s conectado ao câmbio automático de nove marchas e tração integral.

Os preços e versões dos renovados Compass e Commander devem ser revelados no próximo dia 04 de abril quando a Jeep usa a data que é uma referência ao 4x4 para mostrar novidades de sua nova linha.