Concessionários dizem que Toyota prepara Corolla híbrido mais barato Sedã deve receber versão GLi mais em conta em breve Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h17 )

Concessionários dizem que Toyota prepara Corolla híbrido mais barato Toyota/Divulgação

A Toyota deve lançar em breve, sem muito alarde, uma nova versão básica do seu modelo híbrido Corolla. O sedã com motor elétrico representa cerca de 30% das vendas diante das versões a combustão, mas vem sofrendo a concorrência do BYD King, híbrido plugin que é mais potente e mais barato que o Corolla e vem acumulando números relevantes de mercado acima das 1.500 unidades mensais.

Os concessionários da Toyota afirmam que a versão receberá o nome de GLi, que sempre foi a denominação dos modelos básicos da marca. Seu foco estará nas vendas diretas, motoristas de aplicativo, frotistas e taxistas.

O Altis Hybrid Premium custa perto de R$ 200 mil no varejo e os concessionários apostam que a nova versão GLi Hybrid será pelo menos 20% mais em conta.

Fica no ar o fato do futuro Corolla GLi ter ou não pacote ADAS Toyota Safety Sense para chegar a um preço mais barato. Seguindo a receita do GLi, o Corolla mais simples deve manter multimídia sem sensores de estacionamento, mas com câmera de ré, além de rodas menores aro 16.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

