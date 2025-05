Com base do Corolla Cross, Toyota CH-R elétrico é confirmado nos EUA Versão elétrica tem 338cv e até 467 km de autonomia Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 17/05/2025 - 15h00 ) twitter

Toyota/Divulgação

A Toyota vem mudando sua postura diante dos carros eletricos e começa a oferecer mais opções para esse perfil de cliente. A marca mostrou todos os detalhes do novo C-HR BEV, modelo elétrico que tem tração integral e potência combinada de 338 cv.

Toyota/Divulgação

A proposta do SUV cupê é completar o portfólio dos SUVs com uma ideia mais esportiva. A bateria do crossover tem capacidade de 74,7 kWh e autonomia estimada de 467km no ciclo NEDC na América do Norte. O Toyota CH-R elétrico possui quatro níveis de intensidade da frenagem regenerativa, de acordo com a necessidade do condutor.

O interior tem central multimidia de 14 polegadas, painel digital, dois carregadores sem fio e o pacote de segurança Toyota Safety Sense 3.0, que conta com diversas assistências ao condutor. No lançamento, estarão disponíveis as versões SE e XSE, que se diferenciam pelo acabamento e nível de equipamentos.

Toyota/Divulgação

Externamente, o C-HR BEV pode ter rodas de 18, 19 ou 20 polegadas. Feito sobre a plataforma e-TNGA, específica para veículos elétricos, o modelo tem 4,52 m de comprimento, 1,87 m de largura, 2,75 m de entre-eixos e 1,62 m de altura. Na versão BEV, a suspensão recebeu ajustes específicos em molas, amortecedores e barras estabilizadoras, o que melhorou a dirigibilidade e conforto, segundo a Toyota.

Toyota/Divulgação

De acordo com a fabricante, o modelo deve chegar às concessionárias nos EUA no próximo ano enquanto na Europa já foi confirmado para esse ano. Por aqui o Toyota CH-R seria concorrente do BYD Yuan Plus, BMW iX1 e Volvo EX40.

