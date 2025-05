Contra efeito Tera, Fiat Pulse 2026 tem preços divulgados Versão 2026 ganha nova grade e teto solar; versão 1.3 manual e T200 automático estão de volta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/05/2025 - 15h08 (Atualizado em 27/05/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

Depois de revelar o visual das versões mais caras do Pulse, a Fiat finalmente divulgou os preços do SUV compacto. A decisão foi anunciada logo após o lançamento do Volkswagen Tera, que tem quatro versões e preços a partir de R$ 99,9 mil. Da mesma forma, a Fiat responde com preços mais baixos em um SUV que tem boa aceitação e lidera o segmento que tem também o Renault Kardian como representante.

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

O Fiat Pulse recebeu novidades no visual, a estreia do teto solar nas versões Impetus, novo revestimento interno e novas rodas. Na grade, um novo preenchimento com aletas verticais mais espaçadas e um novo skid plate (porção inferior do para-choques). Na moldura das rodas, há um novo detalhe horizontal que reforça o estilo visual do Fiat Pulse 2026.

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

Por dentro, seguindo o padrão de cada versão, há uma novo revestimento mais claro no tabelier do painel que se integra às molduras das portas para dar uma sensação de mais espaço. No entanto, as medidas do Fiat Pulse 2026 não mudaram.

Confira os preços e versões do Fiat Pulse 2026

Fiat Pulse Drive 1.3 MT - R$98.990

‌



Essa versão de entrada vem equipada com central multimídia 8,5 polegadas, transmissão manual de cinco velocidades, painel com tela de 3,5 polegadas, ar-condicionado automático, faróis em LEDs, rodas de 16 polegadas com calotas, bancos em tecido, quatro airbags, assistente de partida em rampa, lanternas em LED, banco do motorista com regulagem de altura, entre outros. Essa opção também conta com o Pacote Plus, que traz rodas de 16 polegadas de liga leve, sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré.

Fiat Pulse 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Pulse Drive 1.3 CVT - R$111.990

‌



Além dos equipamentos da versão de entrada, conta com câmbio automático do tipo CVT, modo Sport, piloto automático, maçanetas externas na cor da carroceira, entre outros. Tem o Pacote Plus com rodas de 16 polegadas, sensor de estacionamento e câmera de ré.

Fiat Pulse 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Pulse T200 AT - R$116.990

‌



A configuração, que traz os equipamentos da versão Drive 1.3 CVT, acrescenta motor T200 1.0 turbo de até 130 cv e rodas de liga leva de 16 polegadas, além de ter como opcional rodas de 17 polegadas.

Fiat Pulse 2026 Fiat/Divulgação

Fiat Pulse Audace Hybrid - R$131.990

A Audece T200 com sistema híbrido conta com câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, chave presencial com partida por botão, partida remota, multimídia de 10,1 polegadas, rodas de 16 polegadas, volante em couro, entre outros. Essa opção traz o Pacote ADAS com frenagem automática de emergência, assistente de faixa, farol alto automático, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, assim como o Pacote Style com teto bicolor e rodas de 17 polegadas.

Fiat Pulse 2026 Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

Fiat Pulse Impetus Hybrid - R$146.990

Traz os equipamentos da Audace Hybrid, assim como painel de instrumentos com tela de 7 polegadas, sensor de estacionamento dianteiro, sistema ADAS, retrovisor externo com rebatimento elétrico, sensor de chuva, acendimento automático dos faróis. Como opcional tem teto panorâmico, luz no para-sol, faróis de neblina e serviços conectados.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.