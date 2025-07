Contra Hyundai Kona, Kia oferece bônus para Sportage e Niro híbridos SUVs trazem soluções distintas e ampliam resposta de Kia para a “irmã” Hyundai e também GWM e Toyota Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h00 ) twitter

Kia Niro Marcos Camargo Jr 23.07.2025

A Kia Motors anunciou a campanha “Temporada de Ofertas”, que inclui um temporário de R$ 20 mil para os modelos Sportage EX Prestige (híbrido leve) e Niro nas versões EX e SX Prestige (híbridos plenos). Depois do lançamento do Kona e com outras opções hubridas similares no mercado como Toyota Corolla Cross Hybrid e Haval H6 HEV, a Kia resolveu reduzir os preços para R$ 267.190 para o Sportage, e R$ 194.990 e R$ 219.990 para as versões do Niro.

Kia Sportage Marcos Camargo Jr. 23.07.2025

Sportage é híbrido leve

Na quinta geração, o Kia Sportage combina motor 1.6 turbo GDI (injeção direta a gasolina) da família Gamma II com o sistema híbrido leve MHEV 48V Smartstream. O conjunto entrega 180 cv de potência combinada a 5.500 rpm e 27 kgfm de torque, acoplado ao câmbio automatizado de sete marchas com dupla embreagem (DCT). Segundo dados da marca, o consumo chega a 11,5 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

Kia Sportage Marcos Camargo Jr. 23.07.2025

Kia Niro é híbrido paralelo

O Kia Niro, por sua vez, utiliza o motor Kappa PE 1.6 GDI, aliado a um propulsor elétrico e bateria de íon-lítio de 240V. A potência combinada é de 141 cv a 5.700 rpm, com 27 kgfm de torque a 4.000 rpm.

Kia Niro Marcos Camargo Jr 23.07.2025

A eficiência energética é destaque: de acordo com o Inmetro, o modelo atinge 19,8 km/l na cidade e 17,7 km/l na estrada. Com tanque de 42 litros, a autonomia pode ultrapassar os 800 km.

KIA NIRO HÍBRIDO: faz mais de 20km/l e é bem MELHOR QUE UM COROLLA CROSS (e eu posso provar). VEJA O VÍDEO!

