Novo Haval H6 One estreia com preço inferior ao do Corolla Cross

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

A GWM Brasil inicia hoje as vendas do Haval H6 HEV One, edição limitada de 2 mil unidades, baseada no SUV híbrido puro HEV2.

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

O visual do HAVAL H6 HEV2 incorpora novas rodas, lanternas vermelhas, uma mudança de posicionamento dos emblemas com destaque para o logo “GWM” e acabamento interno com detalhes em black piano.

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

Entre os itens de série a versão HEV One do Haval não conta com teto solar panorâmico e abertura elétrica da tampa do porta-malas para chegar ao preço de R$ 199,9 mil. É um preço inferior ao do Toyota Corolla XRX HYBRID por exemplo, líder entre os modelos híbridos à venda no país.

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

Na motorização o conjunto híbrido do Haval HEV se mantém inalterado; motor 1.5 turbo a gasolina aliado a um motor elétrico que somam 243 cv e 54 kgfm. O conjunto elétrico é alimentado por uma bateria de 1,6kwh. O consumo chega a 14,4km/l segundo o Inmetro.

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

Na lista de itens de série fica itens bancos em couro, ajustes elétricos para os bancos dianteiros e lombar com ventilação só para o motorista, multimídia, pacote ADAS completo.

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

“A GWM está vivendo um momento histórico. Mesmo antes de iniciar a fabricação no País, já somos líderes na venda de híbridos. Para celebrar, criamos a série limitada HEV One, que entrega o mesmo desempenho e eficiência já reconhecidos no H6, com toques visuais únicos e excelente relação custo-benefício”, destaca Andre Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

Novo Haval H6 One Vitor Lima 24.06.2025

O Haval H6 HEV2 One está disponível nas cores Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante, nas concessionárias de todo o país, no site da GWM, no Mercado Livre e no e-commerce da marca.

Novo Haval H6 One GWM/Divulgação

Segundona GWM a série limitada H6 HEV One é uma homenagem ao recorde de 3.217 veículos emplacados pela GWM em maio, o melhor resultado mensal desde o início de suas operações no Brasil, em abril de 2023. O modelo também celebra a liderança do Haval H6 entre os híbridos, quando registrou 10.184 unidades no acumulado de janeiro a maio deste ano.

