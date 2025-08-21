Coreia do Sul transforma aplicativo de mapas em “jogo” com prêmios Novidade contribui com a segurança ao volante e ainda oferece créditos e descontos para os usuários Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

Coreia do Sul transforma aplicativo de mapas em “jogo” com prêmios Freepik/Divulgação

A tecnologia pode favorecer a segurança viária com resultados positivos para motoristas e pedestres. Um balanço divulgado pelo governo da Coreia do Sul mostra que 30.000 acidentes foram evitados em sete anos. O segredo? Aplicativos que pontuam e premiam motoristas. Os dados foram divulgados pelo jornal Korea Herald nesta semana.

Desde 2016, os sul coreanos tem ao menos quatro aplicativos que “jogam no trânsito”. Eles monitoram em tempo real a direção de cada motorista: como eles dirigem, fazem curvas e respeitam os limites de velocidade. Quanto maior é a direção defensiva mais pontos o motorista ganha.

Coreia do Sul transforma aplicativo de mapas em “jogo” com prêmios Freepik/Divulgação

Conforme seu próprio comportamento ao volante os bons motoristas ganham prêmios em dinheiro, pontos para usar em clubes de compra e sites e bons descontos em companhias de seguro.

‌



Coreia do Sul transforma aplicativo de mapas em “jogo” com prêmios TMAP/Divulgação

O Tmap Driving Score é o mais popular. Tem 19 milhões de usuários e metade deles já usou algum tipo de crédito ou desconto. Outros aplicativos como Kakao ou Carrot Members funcionam com pontos que podem ser trocados por produtos, há uma interface “gamificada” e um ranking público.

Coreia do Sul transforma aplicativo de mapas em “jogo” com prêmios TMAP/Divulgação

“Quando tirei 100 pontos no mês passado, publiquei online como se fosse uma medalha”, disse Lee Ji-yeon, funcionária de escritório de 39 anos em Incheon, ao jornal Korea Herald. “Isso me fez pensar mais sobre a forma como dirijo, mesmo quando ninguém está olhando.”

‌



No caso do TMP, o motorista tem um mapa de oportunidades que mostra onde ele pode usar os descontos obtidos dirigindo de forma segura. Assim, pode ser o momento de uma pausa para o lanche ou para um café da tarde.

‌



Coreia do Sul transforma aplicativo de mapas em “jogo” com prêmios TMAP/Divulgação

Há uma ampla discussão sobre a privacidade dos dados dos usuários mas com o aceite os dados são compartilhados gerando uma ampla base de dados e comportamento ao volante.

No Brasil há vários mapas de navegação sendo o Waze e Google Maps os mais comuns. Mas não existem soluções semelhantes ao que já é oferecido aos asiáticos em vários países.

