Denza N9 chega ainda esse mês à China: já vimos de perto SUV de luxo com motor híbrido terá pré-venda aberta ainda este mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/02/2025 - 13h00 (Atualizado em 03/02/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução

O Diretor Geral da Denza, marca premium do grupo BYD, Zhao Changjiang, confirmou o lançamento do SUV N9 nas próximas semanas. A pré-venda será anunciada ainda em fevereiro. O R7-Autos Carros já viu esse carro pessoalmente no Centro de Desenvolvimento da BYD em Shenzen, na China. Na ocasião, o N9 parcialmente camuflado estava sendo testado.

CarNewsChina/Reprodução

Ainda não se sabem todas as informações do Denza N9 mas o SUV de grande será híbrido e deve combinar motor 2.0 turbo a gasolina com tração elétrica, tal qual o Denza Z9 que vimos e testamos na China. O motor tem cerca de 200cv a gasolina com outros dois elétricos de 240 ou 320cv.

CarNewsChina/Reprodução

A autonomia elétrica do N9 deve ficar em torno dos 200 km e nas medidas o “Full Size” da Denza terá 5,25 m de comprimento, 2,03 m de largura, 1,83, de altura e entre eixos de 3,12 m. Entre os itens oferecidos, especula-se que o N9 tenha capacidade de submersão como o Yangwang U8, rodas que permitem que o veículo possa se deslocar na horizontal (crab walking) e também o giro ao redor do próprio eixo.

CarNewsChina/Reprodução

Ainda é muito cedo para afirmar que o Denza N9 será vendido por aqui. No entanto, a Denza estreia esse ano e deve começar com os SUVs Bao 5 e Bao 8 além do Yangwang U9 e o esportivo Z9 que serão todos comercializados sob a bandeira Denza.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.