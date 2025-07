Dodge Charger a gasolina é flagrado em gravação de vídeo e está perto da estreia Esportivo chegaria no fim do ano mas Stellantis adianta lançamento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 11h00 ) twitter

A Stellantis acelerou a chegada do Charger a combustão que deve acontecer em pouco tempo. O esportivo foi visto em um vídeo nos Estados Unidos acompanhado por um drone que supostamente estaria captando suas imagens.

Dodge Charger que pode receber versão a gasolina ainda este ano Reddit - rede social/reprodução

As imagens foram gravadas na região central de Detroit, em Michigan. E faz todo sentido já que o “berço” das marcas como Dodge, Ram e Jeep é justamente Detroit.

Dodge Charger que pode receber versão a gasolina ainda este ano Divulgação

A intenção era que a versão a gasolina chegasse no final do ano. Mas o fracasso das vendas da versão elétrica levou a Stellantis a acelerar os planos. Mas diferente da RAM 1500, o Charger não terá motor V8 ao menos agora. Deve usar o Hurricane 6 de 3,0 litros, 6-cilindros biturbo, com 420 ou 550 cavalos.

Dodge Charger que pode receber versão a gasolina ainda este ano Divulgação

Ainda não se sabe quando mas é certo que o Charger a gasolina está bem perto do lançamento.

