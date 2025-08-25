Dongfeng e Honda encerram parceria após 27 anos Chineses vão se desfazer de metade das ações após prejuízos com carros a combustão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2025 - 09h16 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dongfeng e Honda encerram parceria após 27 anos Honda/Divulgação

A Dongfeng Motor Group anunciou que vai se desfazer da participação de 50% na joint venture com a Honda. A parceria iniciada em 1998 com a criação da Dongfeng Honda Engine Co alavancou o crescimento do grupo com a tecnologia japonesa da época mas o cenário de preferencia pelos modelos elétricos mudou o cenário. O processo já está registrado na Guangdong United Assets and Equity Exchange e seguirá aberto a propostas até 12 de setembro, sem valor mínimo definido.

A fábrica de motores a combustão de Guangzhou é pequena com 827 colaboradores mas acumula resultados negativos: prejuízo de 227,8 milhões de yuans em 2024, mesmo com ativos avaliados em 5,4 bilhões de yuans, e uma dívida de 3,3 bilhões. Esse cenário reflete uma mudança acentuada do mercado chinês para modelos eletrificados.

Dongfeng e Honda encerram parceria após 27 anos Honda/Divulgação

O caso da Dongfeng também é visto por outras concorrentes japonesas como uma tendência. Nissan, Toyota e Honda mantém parcerias com empresas diferentes sendo que o destaque fica com aquelas que respondem rápido ao processo de eletrificação.

‌



No caso da Honda, a reestruturação ficou evidente após anúncio de redução de 50% da capacidade produtiva da planta de motores em Guangzhou. É um ajuste tardio a um mercado que mudou mais rápido do que os japoneses previam.

‌



Dongfeng e Honda encerram parceria após 27 anos Honda/Divulgação

A própria Dongfeng também sente o impacto. Parceira histórica de Honda e Nissan, a empresa viu suas entregas despencarem de 3,8 milhões de veículos em 2016 para apenas 1,5 milhão em 2023. O cenário atual é de competição feroz no maior mercado automotivo do mundo, onde tradição já não é garantia de sobrevivência. Parcerias similares tendem a perder mais espaço e elas existem em várias marcas não só japonesas como europeias e norte-americanas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.