Ducati anuncia recall para linha Xdiavel; entenda o motivo O objetivo é verificar e, eventualmente, substituir o encosto do banco do passageiro.

Ducati Brasil confirmou nesta semana uma ação de recall

A Ducati Brasil confirmou nesta semana uma ação de recall para as linhas XDiavel e XDiavel S fabricadas entre 2016 e 2022 para verificar e, eventualmente, substituir o encosto do banco do passageiro.

Ensaios técnicos demonstraram que em situações excepcionais, caso o encosto do banco do passageiro não tenha sido instalado corretamente, pode haver o afrouxamento dos parafusos de fixação, causando fissura ou quebra do componente, colocando em risco o ocupante.

O mau uso do encosto, se o passageiro se apoiar exclusivamente nele, também pode gerar risco de fissura ou quebra do componente e consequente queda do passageiro, caso este não segure no piloto ou na cinta de retenção específica.

Na verificação, será feita a checagem da existência de fissuras ou quebras no encosto do banco do passageiro, e a reinstalação do componente será realizada de acordo com os procedimentos indicados pelo fabricante. O encosto do banco do passageiro receberá um adesivo de advertência orientando o consumidor para a utilização correta do componente.

Mesmo que a numeração do chassi da motocicleta Ducati esteja dentro do intervalo listado acima, caso o encosto do banco do passageiro não tenha sido adquirido e instalado, a motocicleta não estará sujeita a reparo. Confira abaixo a tabela com os modelos que necessitam de recall e que já tiveram a ação iniciada na rede de concessionários Ducati.

