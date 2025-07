Em crise, Nissan capta R$ 32 bilhões para plano de reestruturação global Recursos serão destinados a fortalecer a liquidez da divisão automotiva Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 17h00 ) twitter

Em meio a um processo de reestruturação global, a Nissan anunciou a captação de aproximadamente 860 bilhões de ienes — o equivalente a R$ 32 bilhões — por meio da emissão de títulos de dívida. Os recursos serão destinados a fortalecer a liquidez da divisão automotiva e apoiar as estratégias de médio e longo prazo da montadora, dentro do plano batizado de Re:Nissan.

Ao longo desta semana a Nissan admitiu que pode fechar uma das fábricas do Japão em Fukuoka e uma das unidades no México. Essa unidade localizava em Morelos é a que produz a Frontier cuja linha deve ser transferida para Aguascalientes.

Desse total de investimentos na ordem de 660 bilhões de ienes (cerca de R$ 25 bilhões) correspondem a títulos emitidos em dólares e euros, enquanto os 200 bilhões restantes (aproximadamente R$ 7 bilhões) são títulos reversíveis em ienes.

Segundo a montadora japonesa, a forte demanda pelos papéis evidencia a confiança dos investidores no plano Re:Nissan, que prevê redução do número de fábricas de 17 para 10 e corte de cerca de 20 mil empregos. A estratégia tem como objetivo enxugar custos e elevar a rentabilidade do grupo.

A Nissan destacou ainda que os recursos obtidos serão utilizados para necessidades corporativas gerais e para reforçar a estrutura financeira da empresa, garantindo maior estabilidade e capacidade de execução no novo ciclo global.

