Novo Nissan Kait é flagrado e pode estrear ainda esse ano SUV de acesso da marca quer manter posição entre modelos que custam entre R$ 100 e R$ 150 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 15h00 )

Novo Nissan Kait Reprodução/Instagram/@placaverde

Em que pese o fato da Nissan vivenciar uma crise global com fechamento de fábricas e demissões, a situação da subsidiária brasileira é diferente. Depois de lançar a nova geração do Kicks que já está nas lojas a Nissan já prepara seu SUV acessível que será o Kait. Baseado no atual Kicks Play, o Kait deve ter um perfil de design alinhado com novos produtos da marca bem como manter o conhecido motor 1.6. Esse carro foi flagrado essa semana pelo perfil Placa Verde.

Vendo as fotos do carro camulfado é evidente que se trata do atual Kicks com um bom facelift. As rodas dianteiras estão descobertas evidenciando a preocupação com o dimensionamento do freio a disco enquanto na traseira o conjunto está coberto, o que indica a aplicação do tambor.

Novo Nissan Kait Reprodução/Instagram/@placaverde

A Nissan diz apenas que se trata de um “produto inédito” o que afastou os rumores a respeito do Magnite que é vendido em vários mercados com o perfil do Brasil. Mas a ideia, pelo visto, é racionalizar a produção sem perder o parque instalado da plataforma do Kicks atual. Como ele sempre vendeu por aqui, a ideia é simplificar os custos e não perder os avanços do novo design mantendo a marca dentro do segmento de preços entre R$ 100 e R$ 150 mil de onde o novo Kicks já se afastou.

Novo Nissan Kait Reprodução/Instagram/@placaverde

Na motorização podemos nos surpreender mas é provável que a Nissan mantenha o conhecido motor 1.6 aspirado flex que já atende o Proconve L8 mas pode ser recalibrado perdendo potência e torque. A conferir.

