Encontro de antigos de Lindoia chega à décima edição

O tradicional Encontro Brasileiro de Autos Antigos de Águas de Lindóia (EBAA) abre as portas ao público para a sua 10ª edição que ocorre nos próximos quatro dias. O evento que promete reunir meio milhão de pessoas começa na quinta-feira, 19 de junho, e vai até domingo, 22 de junho de 2025, vai homenagear os carros mais premiados desde a primeira edição, em uma exposição especial. A visitação do encontro é gratuita e o EBAA acontece em toda a cidade de Águas de Lindóia.

Vários veículos especiais farão parte da exposição como o Peugeot Type VA, o primeiro veículo de quatro rodas a sair da fábrica de Valentigney, administrada por Robert Peugeot. Batizado de Voiturette — termo francês para “carro pequeno” —, o modelo possuía um motor monocilíndrico, caixa de câmbio de três marchas e transmissão por corrente. Em 1906, pelo porto do Rio de Janeiro, o carro chegou ao Brasil. Hoje está no seu terceiro dono, Edno de Oliveira Lima.

Também entre os destaques da exposição estão os carros de corrida. O DKW Vemag Carretera, de 1965, é o único exemplar produzido pela equipe de competições da DKW Vemag com teto rebaixado e chassi encurtado. Na época, ele foi apelidado de Mickey Mouse por lembrar um ratinho e se destacava pelo bom desempenho em circuitos de rua.

O lendário Karmann Ghia Porsche 4Cam, de 1966, desenvolvido pela Equipe Dacon, que foi pilotado por Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi e José Carlos Pace, também faz parte da exposição.

Para marcar a edição comemorativa de 10 anos, o EBAA também contará com um espaço exclusivo para exposição de motocicletas históricas na Praça Adhemar de Barros.

Além das motos o evento terá uma exposição em homenagem aos 100 anos da Chrysler, hoje grupo Stellantis. O evento acontece hoje como EBAA mas o histórico do encontro na cidade é bem mais antigo e ocorre há mais de 30 anos no mesmo local.

Serviço – Edição comemorativa de 10 anos do EBAA de Águas de Lindóia

Data: De 19 a 22 de junho.

Local: Praça Adhemar de Barros, centro de Águas de Lindóia (SP).

Visitação: Gratuita e aberta ao público.

