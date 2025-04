Jeep perde liderança do Compass mas cresce nas vendas em 2025 SUVs híbridos destronaram Compass da liderança mas as vendas cresceram até 10% Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 05/04/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeep/Divulgação

A Jeep emplacou 26.580 unidades no primeiro trimestre de vendas no Brasil, um crescimento de 4% em comparação com o primeiro trimestre de 2024. A marca manteve a participação de 5,1% no mercado brasileiro mas o cenário se modificou no último ano.

Marcos Camargo Jr. 13.02.2025

A própria marca do grupo Stellantis admite que apesar da “força comercial da marca Jeep” o mercado de SUVs está “cada dia mais competitivo e com mais concorrentes”. Este cenário tem como concorrentes os SUvs híbridos GWM Haval H6 e o trio da BYD Song Pro, Song Plus e Song Premium além do Toyota Corolla Cross que foi alçado a liderança do segmento nos últimos meses. A Jeep ainda não tem um modelo híbrido que possa concorrer de igual para igual enquanto o consumidor já busca por produtos eletrificados.

Marcos Camargo Jr. 22.03.2025

Apesar disso o Jeep Compass e o Commander cresceram 10% e 8%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2024. O Jeep Renegade também avançou com uma gama mais competitiva apesar dos dez anos do modelo compacto.

JEEP RENEGADE SAHARA é novidade da linha 2025: veja preços e versões. VEJA O VÍDE!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.