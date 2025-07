Fábrica da Nordex pega fogo no Uruguai: produção da Ford Transit é afetada Unidade produz veículos para a Stellantis, Kia e Ford que teve a linha suspensa até uma avaliação mais completa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h00 ) twitter

A linha de produção da Nordex no Uruguai foi afetada por um incêndio de grandes proporções o último final de semana. A unidade produz os veículos Ford Transit, Peugeot Expert, Citroën Jumpy e também Kia Bongo. No entanto, de acordo com o site Motor1 Argentina, a produção da Ford Transit foi afetada. O sinistro ocorreu na última sexta feira onde foi feriado no Uruguai e não houve feridos pois a fábrica estava fechada.

A Stellantis não teve a linha de produção das vans afetada mas o incêndio invalidou a linha da Ford Transit. Por sua vez a marca emitiu o seguinte comunicado:

“A Ford confirma um incêndio na planta da Nordex em Montevideo, Uruguai, onde se produz a linha Transit para a América do Sul. Por sorte não houve feridos nem vítimas fatais. O corpo de Bombeiros está trabalhando no local e a causa do incidente está sob investigação. Estamos à espera de uma avaliação completa para definir os próximos passos”, disse a Ford em um comunicado.

A produção da Nordex ocupa uma área de 7.200m2 e emprega cerca de 900 pessoas. Destas, 300 atuavam na linha de produção da Ford que segundo o sindicato local serão realocados até uma definição dos próximos passos. Por enquanto a produção da van está suspensa e a Ford tem como alternativa a importação de unidades produzidas na Turquia.

