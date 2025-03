Fabricantes da Europa podem “desaparecer” diz executivo da BYD Consultor especial da marca diz que sobretaxação da UE sobre carros chineses é um erro que atrasa as metas de eletrificação Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h00 ) twitter

A BYD está estabelecendo bases para uma ampliação da presença da marca no mercado europeu. Já confirmou uma fábrica na Turquia e está terminado a unidade húngara e pode até expandir sua atuação com uma terceira fábrica na Alemanha. Durante um evento na Itália, um executivo da marca disse que fabricantes tradicionais podem “desaparecer” dependendo do sucesso da BYD na Europa.

“Se atingirmos nossos objetivos no Velho Continente, alguns fabricantes europeus poderão desaparecer.” disse Alfredo Altavilla, consultor especial da BYD na Europa durante um discurso no #FORUMAutoMotive.

Altavilla detalhou alguns planos como a fase final de construção de unidade húngara e a fábrica na Turquia entre a Ásia e a Europa. No entanto desmentiu que a BYD esteja negociando fábrica na Alemanha. “não há decisões definitivas. Desmenti os rumores que surgiram em alguns órgãos de imprensa”, disse.

Altavilla também disse que uma terceira fábrica da BYD só faria sentido se o país fosse “amigável” para a presença de modelos elétricos chineses. Disse ainda que a União Europeia prejudicava a própria meta de eletrificação ao sobretaxar carros feitos na China e vendidos no Velho Continente.

“Na minha opinião, seria desejável encontrar formas de colaboração entre empresas chinesas e europeias. O Green Deal está errado e complica o caminho da transição. Insistir na obrigação de ser totalmente elétrico até 2035 é impossível de se alcançar. A extensão pelo menos para híbridos plug-in é necessária”, disse.

