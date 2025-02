Link & Co lança SUV híbrido na Europa com 1.100km de autonomia 08 pode chegar ai Brasil no futuro com parceria anunciada entre Geely e Grupo Renault Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h00 ) twitter

Link & Co/Divulgação

A Link & Co é uma marca de luxo e tecnologia na China que também experimenta avanço rápido no mercado europeu. Agora a marca do grupo Geely lança o 08, SUV médio que é o terceiro modelo no Velho Continente (a marca vende o 01 e o 02).

Link & Co/Divulgação

Nos dados da ficha técnica o Lynk & Co 08 surpreende pela autonomia elétrica de 200km e autonomia total de 1.100km com um tanque (algo similar a um BYD Song Plus e GWM Haval H6) e uma potência combinada de 544cv sem mais detalhes por enquanto.

Link & Co/Divulgação

Nas dimensões o Link & Co tem 4,82m de comprimento, largura de 1,91m, altura de 1,68m e distância entre eixos de 2,84m. O porta malas tem 600 litros.

Link & Co/Divulgação

O interior é bem refinado com telas de alta resolução, sistema Lidar de condução autônoma integrado aos sistemas de segurança do carro que tem atualização remota. Itens como bancos com memória, massagem e resfriamento/aquecimento, teto solar de vidro panorâmico, headup display entre outros são de série.

Link & Co/Divulgação

Na Europa o 08 foi anunciado pelo preço de € 52,9 mil ou R$ 320 mil em valores convertidos o que coloca o Link & Co alinhado a outros modelos de marcas premium europeus incluindo o preço mais elevado. A Link & Co ainda não está no Brasil e faz parte do grupo Geely que anunciou entrada no país em uma parceria com o grupo Renault. Além da Geely, o grupo atua no país com a Volvo e Zeekr com operações independentes.

